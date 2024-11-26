SON DAKİKA: Asgari Ücret Zammı Son Dakika: Şimşek ve Işıkhan'dan Peş Peşe Açıklama! Asgari Ücret Tespit Komisyonu Ne Zaman Toplanacak?

Asgari ücrete zam son dakika haberleri ile milyonlarca vatandaşın en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ne zaman toplanacağı ve belirlenen 2025 asgari ücret rakamının ne zaman açıklanacağı dikkatle takip ediliyor. Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine Bakanı Mehmet Şimşek’ten açıklamalar peş peşe geldi.

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SON DAKİKA: Asgari Ücret Zammı Son Dakika: Şimşek ve Işıkhan'dan Peş Peşe Açıklama! Asgari Ücret Tespit Komisyonu Ne Zaman Toplanacak?

Son dakika haberleri... Asgari ücret, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Geçtiğimiz yıl 11 Aralık tarihinde zam görüşmelerine başlayan komisyonun 2025 asgari ücreti belirlemek için ne zaman bir araya geleceği merak ediliyordu. Beklenen açıklama geldi!

BAKAN IŞIKHAN İLK TOPLANTININ TARİHİNİ VE YERİNİ DUYURDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kabine Toplantısı'nın ardından asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayının ilk ya da ikinci haftası toplanacağını söyledi.

Işıkhan, "Süreci geçen seneki gibi yürüteceğiz. Aralık ayının ilk haftası ya da ikinci haftası taraflarla bir araya geleceğiz, biz hazırız. Asgari ücret takvimi belli olunca süreci açıklayacağız" dedi.

SON DAKİKA: Asgari Ücret Zammı Son Dakika: Şimşek ve Işıkhan'dan Peş Peşe Açıklama! Asgari Ücret Tespit Komisyonu Ne Zaman Toplanacak? - Resim : 1

ŞİMŞEK 'ENFLASYON'U İŞARET ETTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise asgari ücret 2025 zam oranı ile ilgili kendisine yöneltilen önergeye geçen ay verdiği yanıtta son iki yıllık dönemde net asgari ücrete yüzde 209 oranında artış yapıldığını söyledi. Şimşek 2002’den bu yana asgari ücrete yapılan artışlara değinerek “Bu çerçevede asgari ücrette enflasyonun oldukça üzerinde reel artış yapıldığı açıktır” dedi.

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