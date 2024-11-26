Borsa İstanbul İçin SPK’dan Açıklama! ‘Kısa Sürede Kaldıracağız’

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, borsada açığa satış yasağının ne zaman kalkacağına ilişkin soruya yanıt verdi. Gönül, “Açığa satış yasağının kaldırılması için çalışmalar sürüyor, kısa sürede kaldıracağız. Açığa satış yasağı 2025'e kalmayabilir” dedi.

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Borsa İstanbul İçin SPK’dan Açıklama! ‘Kısa Sürede Kaldıracağız’

Borsada açığa satış yasağı 2023'te 6 Şubat depremlerinin ardından getirilmişti. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, borsada açığa satış yasağına ilişkin açıklama yaptı.

Gönül, "Açığa satış yasağının kaldırılması için çalışmalar sürüyor, kısa sürede kaldıracağız. Açığa satış yasağı 2025'e kalmayabilir" dedi.

BAKAN ŞİMŞEK DE AÇIKLAMIŞTI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz ay Brookings Enstitüsü’nde yaptığı konuşmada, “BIST 50'deki açığa satış yasağını kaldırmayı değerlendiriyoruz. KOBİ'lerin istihdamını korumak için gerekirse destek vereceğiz” olarak belirtmişti.

AÇIĞA SATIŞ YASAĞI NEDİR?

Açığa satış, yatırımcının elinde olmayan bir hissede ödünç alarak, düşüş öngörüsüyle satış yönlü pozisyon açması anlamına geliyor. Gün sonunda ya da vade sonunda ödünç alınan hissenin yerine koyulması gerekiyor.

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