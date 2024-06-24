Yatırımcılar tedirgin: Bitcoin düşüyor

5 Haziran'da 71 bin doları gören Bitcoin, 61 bin dolar seviyelerine kadar geriledi. Bitcoin'deki düşüş böylelikle yüzde 14'ü aştı.

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Yatırımcılar tedirgin: Bitcoin düşüyor

Kripto para birimi Bitcoin'de balina adı da verilen 100 bin doların üzerindeki işlemlerin yavaşlamasıyla popüler para biriminin değeri 62 bin doların altına geriledi.

Cointelegraph'da yer alan habere göre, 23 Haziran'da, Bitcoin balina işlemlerinin toplam sayısı önceki iki günde 9 bin 923 oldu. 21 Haziran'da ise 17 bin 091 adet balina işlemi gerçekleşmişti.

İki günde düşüş yüzde 42'yi buldu. 5 Haziran'da 71 bin dolar seviyesinde olan kripto para biriminde düşüş yüzde 14'ü geçti. Bitcoin şu anda 61 bin doların hemen üzerinde 61 bin 61 dolar seviyesinde seyrediyor.

"BALİNA TRADERLAR GERİ ADIM ATTI"

CryptoQuant CEO'su Ki Young Ju'ya göre, Bitcoin'i fiyatlayan balina traderlar da geri adım attı.

Kripto uzmanı, 23 Haziran tarihli X gönderisinde, piyasa duyarlılığındaki düşüş eğilimini tanımlama amacıyla "Türev borsalarındaki balina traderları riskten kaçınma modunda" dedi.

Ki, düşüşün nedeni olarak borsalar arası akış nabzının (IFP) "kırmızıya" dönmesine işaret etti. IFP, piyasa duyarlılığını yansıtacak şekilde spot ve türev borsalar arasındaki Bitcoin hareketlerini takip ediyor.

IFP'nin kırmızıya dönmesi, Bitcoin'in gelecekteki fiyatına dayalı finansal sözleşmelere girmek için kullanılan platformlar olan türev borsalarından Bitcoin'lerini çeken tüccarların sayısında bir artışa işaret ediyor.

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