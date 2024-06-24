Altında ibre tersine döndü: Değer kaybı devam ediyor

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogram fiyatı, son dönemde gerileyen bir seyir izliyor.

Altında ibre tersine döndü: Değer kaybı devam ediyor

KMKTP'de altının kilogram fiyatı 2 milyon 489 bin liraya geriledi. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 436 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 492 bin lirayı gören altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1 azalışla 2 milyon 489 bin lira oldu.

Cuma günü ise altının kilogram fiyatı 2 milyon 514 bin liradan kapanmıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 598 milyon 118 bin 143,90 lira, işlem miktarı ise 1.055,73 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 2 milyar 690 milyon 706 bin 572 lira düzeyinde gerçekleşti.

Kaynak: AA

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