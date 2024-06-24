ATM'den para çekme limiti değişti: 15 banka, yeni rakamı açıkladı
Kurban Bayramı'nda ATM'lerden para çekme limitinin yetersiz kalmasının ardından tartışmaya açılan limitlere yeni güncelleme geldi. 15 banka, yeni para çekme limiti tutarlarını açıkladı.
Bankalar, ATM'lerden nakit çekim limitlerinde güncellemeye gitti.
Kurban Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte 15 banka, limit artırımına giderek günlük para çekme tutarının 20 bin TL'ye kadar yükseltildiğini duyurdu.
Yeni uygulamayla beraber müşteriler banka şubelerine gitmeden daha yüksek tutarda para çekimi yapılabilecek.
İŞTE BANKALARIN GÜNLÜK PARA ÇEKME LİMİTİ
İŞ BANKASI
Nakit: 10.000 TL
QR: 5.000 TL
Toplam: 15.000 TL
QNB FİNANSBANK
Nakit: 10.000 TL
QR: 10.000 TL
Toplam: 20.000 TL
YAPI KREDİ
Nakit: 10.000 TL
QR: 5.000 TL
Toplam: 15.000 TL
ING
Nakit: 10.000 TL
QR: 10.000 TL
Toplam: 20.000 TL
VAKIFBANK
Nakit: 20.000 TL
QR: 5.000 TL
Toplam: 25.000 TL
GARANTİ BBVA
Nakit: 10.000 TL
QR: 10.000 TL
Toplam: 20.000 TL
TEB
Nakit: 10.000 TL
QR: 5.000 TL
Toplam: 15.000 TL
FİBABANKA
Nakit: 10.000 TL
QR: 10.000 TL
Toplam: 20.000 TL
KUVEYT TÜRK
Nakit: 20.000 TL
QR: 10.000 TL
Toplam: 30.000 TL
AKBANK
Nakit: 5.000 TL
QR: 5.000 TL
Toplam: 10.000 TL
ZİRAAT BANKASI
Nakit: 7.500 TL
QR: 7.500 TL
Toplam: 15.000 TL
DENİZBANK
Nakit: 5.000 TL
QR: 7.500 TL
Toplam: 12.500 TL
HALKBANK
Nakit: 7.500 TL
QR: 7.500 TL
Toplam: 15.000 TL