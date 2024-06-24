ATM'den para çekme limiti değişti: 15 banka, yeni rakamı açıkladı

Kurban Bayramı'nda ATM'lerden para çekme limitinin yetersiz kalmasının ardından tartışmaya açılan limitlere yeni güncelleme geldi. 15 banka, yeni para çekme limiti tutarlarını açıkladı.

Son Güncelleme:
ATM'den para çekme limiti değişti: 15 banka, yeni rakamı açıkladı

Bankalar, ATM'lerden nakit çekim limitlerinde güncellemeye gitti.

Kurban Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte 15 banka, limit artırımına giderek günlük para çekme tutarının 20 bin TL'ye kadar yükseltildiğini duyurdu.

Yeni uygulamayla beraber müşteriler banka şubelerine gitmeden daha yüksek tutarda para çekimi yapılabilecek.

İŞTE BANKALARIN GÜNLÜK PARA ÇEKME LİMİTİ

İŞ BANKASI

Nakit: 10.000 TL
QR: 5.000 TL

Toplam: 15.000 TL

QNB FİNANSBANK

Nakit: 10.000 TL
QR: 10.000 TL

Toplam: 20.000 TL

YAPI KREDİ

Nakit: 10.000 TL
QR: 5.000 TL

Toplam: 15.000 TL

ING

Nakit: 10.000 TL
QR: 10.000 TL

Toplam: 20.000 TL

VAKIFBANK

Nakit: 20.000 TL
QR: 5.000 TL

Toplam: 25.000 TL

GARANTİ BBVA

Nakit: 10.000 TL
QR: 10.000 TL

Toplam: 20.000 TL

TEB

Nakit: 10.000 TL
QR: 5.000 TL

Toplam: 15.000 TL

FİBABANKA

Nakit: 10.000 TL
QR: 10.000 TL

Toplam: 20.000 TL

KUVEYT TÜRK

Nakit: 20.000 TL
QR: 10.000 TL

Toplam: 30.000 TL

AKBANK

Nakit: 5.000 TL
QR: 5.000 TL

Toplam: 10.000 TL

ZİRAAT BANKASI

Nakit: 7.500 TL
QR: 7.500 TL

Toplam: 15.000 TL

DENİZBANK

Nakit: 5.000 TL
QR: 7.500 TL

Toplam: 12.500 TL

HALKBANK

Nakit: 7.500 TL
QR: 7.500 TL

Toplam: 15.000 TL

Etiketler
Para
Son Güncelleme:
İstinaf, Hatay Samandağ'daki rezerv alana yönelik verilen kararı bozdu İstinaf, rezerv alana yönelik verilen kararı bozdu
Kanal D, ATV, SHOW TV, NOW TV gibi kanalların yeni dizileri duyuruldu Kanal D, ATV, SHOW TV, NOW TV gibi kanalların yeni dizileri duyuruldu
Camdaki Kız dizisiyle büyük ses getirmişti! Yeni kanalı ve dizisi belli oldu Camdaki Kız dizisiyle büyük ses getirmişti! Yeni kanalı ve dizisi belli oldu
Valilik duyurdu, Şanlıurfa'da yasaklandı! Valilik duyurdu, yasaklandı!
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 7 il için uyarı! Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Peruğu başına dert oldu! Kobra Murat konserlerini iptal etti Peruğu başına dert oldu! Kobra Murat konserlerini iptal etti
Bursa'da skandal: İYİ Partili başkan “lezbiyenler mesken tuttu” diyerek kadınlar plajını kapattı İYİ Partili başkan “lezbiyenler mesken tuttu” diyerek kadınlar plajını kapattı
Dert ortağı oldular! Seçil Erzan ile Dilan Polat aynı koğuşta kalmak için dilekçe verdi Seçil Erzan ile Dilan Polat aynı koğuşta kalmak için dilekçe verdi
Memur ve emeklinin gözü temmuz ayında: Maaşlara ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerde konuşulan 3 formül Temmuzda memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak?