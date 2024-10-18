Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu Açıkladı: Hedef Daha Çok Yatırım

15'inci Türk Arap Ekonomi Forumu, "Türkiye ve Arap Dünyası: Yatırım, Ticaret, Teknolojide Global Koridor" temasıyla İstanbul'da gerçekleştirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de iştirak ettiği foruma, Kuveyt, Irak, Mısır, Libya ile Tunus'un hükümet, iş dünyası ve finans sektörü temsilcileri katıldı.

Foruma katılan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, yaptığı değerlendirmede, Türk-Arap Ekonomi Forumu'nun 15'inci toplantısı için bir arada bulunduklarını belirterek, etkinliğin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde başlamış olan bir toplantılar serisi olduğunu dile getirdi. Dağlıoğlu, etkinliğin hedefinin Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin, yatırımların artırılması ve bu konuda neler yapılabileceğini konuşmak olduğunu kaydetti.

"BU PLATFORM BİR İLETİŞİM İMKANI SAĞLIYOR"

Etkinlikte her yıl olduğu gibi bu yıl da Arap ülkelerinden katılan ekonomi, finans veya maliye bakanlarının oturumlarının yer aldığına dikkati çeken Dağlıoğlu, "Özellikle bu ekonomik alanlardaki iş birliğinin değerlendirmek bire bir görüşmeleri devam ediyor. Tabii ki en önemlisi özel sektör temsilcilerinin katılımıyla bu toplantılar gerçekleşiyor" dedi.

Dağlıoğlu, Türkiye ve Arap ülkelerinden birçok iş dünyası ve şirket temsilcilerinin forumda yer aldığını ifade ederek, "Bu platform bir iletişim imkanı sağlıyor. Türkiye açısından baktığımız zaman geçtiğimiz 20 yılda Arapça konuşulan ülkelerden gelen yatırımların miktarı kabaca 20 milyar dolara yakın. Gayrimenkul hariç, sadece şirket sevmesi olarak kısmından bahsediyoruz. Tabii bu kötü bir miktar değil ama kesinlikle yeterli de değil. Biz bunun arttırılması için çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

"YENİ İŞ BİRLİKLERİNİ HEDEFLEYEN GÖRÜŞMELER OLACAK"

Forumda sıklıkla konuşulan konulardan birinin de karşılıklı yatırımların artırılması olduğuna dikkati çeken Dağlıoğlu, şunları aktardı:

"Yatırım ofisi olarak hedefimiz Türkiye'ye daha fazla yatırım kazandırmak. Etkinlikte bu bölgedeki genel yatırım hacminin artması için de her ülkenin karşılıklı yatırımları arttırması, desteklemesi gerektiği konuşulmuş oldu. Bu bağlamda da aslında Türkiye'deki iş dünyasının bu coğrafyada, Arap ülkelerinde aktif yatırımcılar olduğunu, oradaki ekonomik büyüme fırsatlarını yakaladığını, o ülkelerde yatırım yaptığını, oralarda ihracat gerçekleştirdiğini biliyoruz."

Dağlıoğlu, etkinlik boyunca gerçekleştirilen toplantılarda genel olarak imalat sektörü, enerji sektörü, yenilebilir enerji ve teknoloji alanındaki başlıkların ön plana çıktığının atlını çizerek, "Forumun devamında verimli, doğrudan sonuç odaklı yeni iş birliklerini hedefleyen görüşmeler olacak. Biz de bu toplantıların devamını takibini yapacağız" dedi.

Kaynak: AA