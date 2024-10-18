Türkiye'nin Makarna İhracat Hedefi 1,5 Milyon Ton

Göymen, AA muhabirine, Türkiye'nin dünyada makarna ihracatında söz sahibi olduğunu belirtti.

Makarna üretiminde hedeflerini yüksek tuttuklarını aktaran Göymen, şöyle konuştu:

"İlk 8 ayda yaklaşık 984 bin ton ihracatımız gerçekleşti. Bu bizim için mutluluk verici bir durum. Bu yıl sonuna kadar hedefimiz 1,5 milyon ton ihracat gerçekleştirmek. Muhtemelen ihracat hedeflerimize ulaşacağız. 8 ayda 640 milyon dolar civarında ihracat yaptık. Güney Amerika, Afrika ve Japonya olmak ihracatta önde olan ülkeler."

- GELECEK YILKİ HEDEF 1 MILYON 650 BIN TON

Makarna üretiminde ülke olarak önemli işler yaptıklarını aktaran Göymen, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde üretimin iyi yerde olduğunu ifade etti.

Göymen, şunları söyledi:

"İhracatımız artarak devam edecektir. Çünkü dünyada Türk makarnası olgusu ortaya çıkmaya başladı. Türk makarnasının kalitesi, lojistiği ve insanlar her geçen gün güven duyuyor. Bu yıl 1 milyon 500 bin ton hedefiyle yıla başladık. Gidişatımızı takip ediyoruz. Bu rakamı çok rahat yakalayacağız. Önümüzdeki yıl hedeflerimizi biraz daha büyüterek 1 milyon 650 bin ton olarak belirledik. Bu hedefimize de ulaşacağımızı düşünüyorum."

Kaynak: AA