KBÜ’de Erasmus Günleri Tanıtım Toplantısı gerçekleşti

Erasmus Programı’nın tanınırlığını ve bu programa yönelik projelerin görünürlüğünü artırmak amacıyla Erasmus Days günleri çerçevesinde Karabük Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu’nda tanıtım toplantısı düzenlendi.

Tanıtım toplantısında Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü personelleri tarafından öğrencilere Erasmus+ ile ilgili merak edilen konular ve Erasmus+ hareketliliği ile ilgili güncel gelişmeler hakkında bilgiler aktardı.

Erasmus Days etkinlikleri kapsamında öğrenci toplantısının ardından akademik ve idari personeline yönelik Erasmus personel hareketliliği bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Erasmus ders verme ve eğitim alma hareketliliğinin detayları, seçim kriterleri ve gerekli belgeler hakkında bilgi verildi.

Kaynak: İHA