Nakit Para İhtiyacı Olanın Yeni Adresi! Git Gide Artıyor: BDDK Verilerinde Ortaya Çıktı

Enflasyonda talebe yönelik vurgulara karşın üretim tarafında görülen daralmalar, faiz indirim sürecini ve zamanlamasını daha kritik bir hale getiriyor. Talep artışı ekonomistlerin tartışmaları arasında önemli bir yer bulurken, yüksek gelir grubunun talebinin canlı kalmasının yanında alt gelir grubundaki vatandaşın gelirinin temel harcamalarına yetişemediği görüldü. Böylece vatandaşlar artan nakit para ihtiyacıyla birlikte ek hesaplara yönlendi. Bu durum Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine de yansıdı.

YÜZDE 78’İ BULDU

Ekonomim’de yer alan haberde, bir finansman kaynağı olarak “ek hesap” olarak bilinen kredili mevduat hesabı (KMH) değişimi ise vatandaşın bu alana yöneldiğini gösterdi. Faizlerin yüzde 50 seviyesine çıkması ardından en yüksek artış ek hesaplarda oldu. Nisan 2024’ten 11 Ekim haftasına dek kredili mevduat hesaplarında artışları yüzde 78 olurken, aynı dönemde taksitsiz kredi kartında bu oran yüzde 37, bireysel ihtiyaç kredilerindeyse yüzde 21 olarak kayıtlara geçti.

2024 yılı başından bu yana bakıldığında da tablo değişmedi. Ek hesaplardaki artış yüzde 113, taksitsiz harcamalarda yüzde 63 ve ihtiyaç kredilerinde yüzde 33 oldu.

2023 yılında ise kredi talebindeki artış daha etkili oldu. KMH artışı 2023 başından bu yana yüzde 423 oranıyla dikkat çekti. Aynı dönemde taksitsiz kredi kartı harcamalarında artış yüzde 376, ihtiyaç kredilerinde de yüzde 91 olarak hesaplandı.

Kaynak: Ekonomi Gazetesi