Yapay zeka odaklı kripto paraların piyasa değeri 2023'te %500'den fazla büyüdü

Collins Sözlüğü tarafından 2023’ün kelimesi seçilen yapay zekanın etkileri, yalnızca iş dünyasında başlayan dönüşüm ve haber manşetleriyle sınırlı kalmadı. İngilizcede AI olarak kısaltılan yapay zekanın dönüştürücü gücü, kripto para ekosistemine de taşındı. 2023’e 1,1 milyar dolarlık bir piyasa değeriyle başlayan yapay zeka odaklı kripto para birimleri, aralık ayında 7 milyar barajını aştı. Buna rağmen piyasalardaki son düşüşle 6 milyar dolar altına geriledi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Gate.io Küresel Büyüme Direktörü Kafkas Sönmez, “ChatGPT, Midjourney gibi araçlarla potansiyelini kanıtlayan yapay zeka, dünyaca ünlü kurumsal teknoloji sağlayıcılarının birbiri ardında yapay zeka araçlarını ve yardımcı pilotlarını duyurmasıyla daha geniş bir tabana yayıldı. Bu potansiyel, kripto para ekosisteminde de bir genişlemeyi beraberinde getirdi” dedi.

Bir yılda %500’den fazla büyüdü

Yalnızca yılın son 34 gününde 1,75 milyar dolar değer kazandığı tahmin edilen yapay zeka odaklı kripto para birimlerinin 2023 yıllık performansı, %500’ün üzerinde ölçüldü. Blokzinciri teknolojisinin kripto para birimlerinin, kripto para ticaretinin ve borsaların ötesinde, daha kapsamlı ve karmaşık bir ekosistem sunduğunu kaydeden Kafkas Sönmez, “Örneğin bir proje, Ethereum ve IPFS gibi ağlara sorgu göndermek için kullanılan bir protokolü temsil ediyor. Ocak ayında hatrı sayılır bir sıçrama kaydeden başka bir kripto para birimi, blokzinciri üzerinde çalışan dağıtılmış uygulamalara hizmet, veri kümesi ve bilgi işlem kaynağı erişimi sunan bir projenin hizmet token’ı olarak konumlanıyor. Akıllı sözleşmeler, Web3, Katman 2 gibi teknolojiler, blokzincirini karmaşık ve tabiri caizse devrim niteliğinde bir kavrama dönüştürüyor. Yapay zeka, büyük veri, gelişmiş analitikler gibi teknolojilerin her biri artık bir noktada blokzinciriyle kesişiyor ve böyle örneklere ilerleyen dönemlerde daha sık rastlayacağız” diye konuştu.

2023’ün en popüler kripto temaları içinde yapay zeka öne çıktı

Dünyanın en büyük bağımsız kripto veri toplayıcısı olarak faaliyet gösteren CoinGecko tarafından yapılan araştırmada, katılımcılara 2023'ün en popüler kripto teması da soruldu. Verilen yanıtlar içinde yapay zeka, %11,3'lük payla birinciliği üstlendi. Yapay zeka odaklı kripto para birimlerine yönelik ilginin yalnızca işlem hacimlerinden ve piyasa değerinden değil, yatırımcı algısından da anlaşılabildiğine dikkat çeken Kafkas Sönmez, “Geçtiğimiz yıl, 2023'ün başında gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu Yıllık Toplantısı Davos 2023'te odakta kripto ve blokzinciri vardı. Bu yılın zirvesine ise yapay zeka konusu damga vurdu. Küresel şirketler yöneten 4 CEO'dan üçü, üretken yapay zekanın önümüzdeki üç yıl içinde iş süreçlerini önemli ölçüde değiştirmesini bekliyor. Tüm bunlar, tesadüfün ötesinde, bir dönüşümün başlangıcına işaret ediyor” ifadelerini kullandı.

“En popüler yapay zeka kripto para birimlerini sunuyoruz”

CoinGecko tahminlerine göre Akash Network (AKT) 2023’te %1.247’lik yükselişle, Render (RNDR) ise 12 kat fiyat artışıyla 2023’ün en iyi performans gösteren yapay zeka odaklı kripto para birimleri oldu. 1.800’den fazla kripto para birimini 14 milyonu aşkın kullanıcıyla buluşturan ve dünyanın önde gelen kripto para borsaları arasında ilk 10’da yer alan Gate.io olarak kripto dışındaki gelişmeleri de takip ettiklerini de dile getiren Gate.io Küresel Büyüme Direktörü Kafkas Sönmez, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Listeleme bakımından küresel rakiplerinin hepsini geride bırakmayı başaran, hatta ikinci sıradaki rakibinden 2,5 kat daha fazla kripto para birimi listeleyen Gate.io, piyasa değeri açısından öne çıkan ve ekosistemde ses getiren tüm kripto para birimlerini kullanıcılarıyla en hızlı biçimde buluşturmak için çalışıyor. Türkiye’de de yapay zeka odaklı kripto para birimlerini listeliyor, hatta yatırımcılarımıza mümkün olduğunca TRY işlem çiftinde işlem yapabilme olanağı tanıyoruz. Yapay zekanın kurumsal benimsemesiyle yeni teknolojilere ihtiyaç duydukça, yapay zeka odaklı bu alanda önemli bir büyümeyi 2024’te de bekleyebiliriz. Piyasalardaki spot Bitcoin ETF kaynaklı son gerileme yapay zeka odaklı projeleri de etkilemiş olsa da, burada bir potansiyelden söz etmek mümkün.”