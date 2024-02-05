Web3 sosyal platformu, 2,5 milyon kullanıcısı için Web3 varlık yönetimini dönüştürüyor

Gerçek Web3 sosyal hub ve canlı sosyal altyapı alanında öncü olan UXLink, Web3 varlık yönetiminde verimliliği hedefleyen çığır açıcı özelliklerini duyurdu. UXLink, 2,5 milyonluk geniş kullanıcı tabanı için Web3 varlıklarının kesintisiz analizi ve yönetimi için birleşik bir platform sunmaya başladı.

Telegram hesap entegrasyonu yoluyla varlık yönetimini basitleştirerek çok sayıda Web3 ürün ve hizmetinin kilidini açan UXLink, bu yenilikle birlikte, Telegram’ın aylık 800 milyon aktif kullanıcısının Web3 evreninde gezinmek için tercih ettiği ilk çözüm olmaya doğru hızla ilerliyor.

Web2 kullanıcıları Web3’ü keşfedecek

Ticaret hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Web3 teknolojisi şirketi OKX’in Web3 Cüzdanı OKX Wallet ile güçlerini birleştiren UXLink, cüzdan işlemlerine ve kişisel varlık yönetimine odaklanarak, Web2 kullanıcılarının Web3’ü keşfetmesine kapı aralıyor.

Güncellemeyle ilgili değerlendirmelerini paylaşan UXLink İletişim Lideri Eric Zhong, “Çoklu çok-zincirli cüzdanlarla yapılan bu entegrasyon, UXLink’i kullanıcıların dijital varlıklarına bütünsel bir bakış sunma yönüyle ön plana çıkarıyor. Bu işbirliği, iki markanın merkeziyetsiz uygulamaları geliştirmeye ve küresel blokzinciri teknolojisinin benimsenmesini teşvik etmeye olan bağlılıklarının altını çiziyor” dedi.