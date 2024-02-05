Enflasyon rakamları sonrası kira artış oranı belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2024 Ocak ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından iş yerlerinde uygulanabilecek tavan kira zam oranı belli oldu. Buna göre, kira zam oranı yüzde 54,72 olarak gerçekleşti.

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Enflasyon rakamları sonrası kira artış oranı belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, enflasyon, Ocak ayında yüzde 6,07 artarken, yıllık bazda yüzde 64,86 oldu.

Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından bu ay iş yerlerinde uygulanabilecek kire tavan zam oranı yüzde 54,72 oldu.

KONUTTA YÜZDE 25 KİRA ARTIŞ SINIRI

Öte yandan konut kiralarında ise 1 Temmuz’da sona eren yüzde 25’lik tavan zam uygulamasının devam edeceği açıklandı. Uygulama 2 Temmuz 2024’e kadar sürecek.

Enflasyon rakamları sonrası kira artış oranı belli oldu! - Resim : 1

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Kaynak: Gerçek Gündem

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