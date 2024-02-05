Ocakta büyük artış! ENAG enflasyon verilerini açıkladı: Yıllık enflasyon 129,11 oldu

ENAG'ın açıkladığı verilere göre enflasyon ocakta 9,38 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 129.11 oldu.

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Ocakta büyük artış! ENAG enflasyon verilerini açıkladı: Yıllık enflasyon 129,11 oldu

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. ENAG’ın verilerine göre, enflasyon ocakta yüzde 9,38 artarken, yıllık enflasyon ise yüzde 129.11 oldu.

Her ay, kendi verilerini açıklayan ENAG, yılın ilk enflasyon verisini açıkladı.

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ENAG’a göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ocak ayında yüzde 9,38 arttı. Enflasyonun son 12 aylık artışı da yüzde 129,11 oldu.

ENAG’ın verilerinde sağlık grubunda herhangi bi fiyat değişimi olmadığı bildirilirken, en yüksek fiyat artışının yüzde 16,42 ile giyim ve ayakkabı kaleminde oldu.

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