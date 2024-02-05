TÜİK, 2024 Ocak ayı enflasyon rakamlarını duyurdu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 Ocak ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamlarını açıkladı.

Buna göre, enflasyon Ocak ayında aylık bazda yüzde 6,07 artarken, yıllık enflasyon yüzde 64,86 olarak gerçekleşti. Böylece enflasyon, Ağustos ayından beri en yüksek seviyede gerçekleşti ve aylık enflasyonda beş aylık düşüş sona erdi.

ÜRETİCİ ENFLASYONU ARTTI

Ocak ayında üretici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 4,14 arttı. Yıllık bazda üretici fiyatları ise yüzde 44,20 arttı.

AYLIK EN ÇOK ARTIŞ SAĞLIK GRUBUNDA

TÜİK verilerine göre ana harcama gruplarına göre aylık en yüksek artış yüzde 17,68 ile sağlık grubunda yaşandı. Sağlık grubunu yüzde 12,17 ile lokanta ve oteller; yüzde 10,25 ile çeşitli mal ve hizmetler izledi. Ocak ayında giyim ve ayakkabı fiyatlarında ise yüzde 1,61'lik gerileme izlendi.

BEKLENDİĞİ GİBİ GELDİ

Reuters'ın 13 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre, TÜFE'nin ocak ayında yüzde 6,5 artması bekleniyordu.

Bloomberg HT anketine katılan ekonomistlerin beklentisi aylık artışın yüzde 6,5 olması yönündeydi.

AA Finans'ın ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 6,84 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 5,50, en yüksek yüzde 8,90 aralığında yer aldı.

MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNİ

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminiyse yüzde 42,4 seviyesinde bulunuyordu.

Kaynak: Gerçek Gündem