Enflasyon rakamları sonrası dolar/TL tüm zamanların rekorunu kırdı!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2024 Ocak ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından piyasalarda hakim olan enflasyon endişesinin daha da artması sonucu dolar/TL tüm zamanların rekorunu kırdı.

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Enflasyon rakamları sonrası dolar/TL tüm zamanların rekorunu kırdı!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, enflasyon, Ocak ayında yüzde 6,07 artarken, yıllık bazda yüzde 64,86 oldu.

Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından piyasalarda hakim olan enflasyon endişesi daha da arttı.

DOLAR/TL'DE REKOR

Söz konusu gelişmeler sonrası dolar/TL, cuma gününü 30,51 TL'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasada 30,55 TL seviyesinden işlem görerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Enflasyon rakamları sonrası dolar/TL tüm zamanların rekorunu kırdı! - Resim : 1

GÖZLER FED'DE

Öte yandan küresel piyasalarda, ABD ekonomisinde resesyon endişelerinin önemli derecede azalmasına karşın, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine başlayacağı tarihe ilişkin tahminlerin ötelenmesiyle karışık bir seyir öne çıkıyor.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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