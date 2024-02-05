Altın fiyatlarında son durum: Gram altın düşüşe geçti!

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine başlayacağı tarihe ilişkin tahminlerin ötelenmesi altın fiyatları üzerinde etkili oluyor. BU gelişmeler sonrası gram altın, yeni haftaya sınırlı düşüşle başladı.

Altın fiyatlarında son durum: Gram altın düşüşe geçti!

ABD ekonomisinde resesyon endişelerinin önemli derecede azalmasına karşın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine başlayacağı tarihe ilişkin tahminlerin ötelenmesinin altın fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Fed Başkanı Jerome Powell ABD basınına verdiği bir röportajda, mart ayının faiz indirimleri için erken olduğunu belirtirken, bankanın faiz indirimlerine başlayacağı tarihin enflasyonla mücadelede oldukça önemli bir faktör olacağını kaydetti.

GRAM ALTIN DÜŞÜŞTE

Bu gelişmeler sonrası altının gram fiyatı yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından bin 993 TL seviyesinde bulunuyor.

Altın fiyatlarında son durum: Gram altın düşüşe geçti! - Resim : 1

Cuma günü altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü bin 997 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 340 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 610 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATINDA SINIRLI DÜŞÜŞ

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,5 düşüşle 2 bin 29 dolar seviyesinde dengelendi.

ENFLASYON DESTEĞİ

Öte yandan yurt içi piyasalarda hakim olan enflasyon endişesiyle yükselen dolar/TL kuru, altın fiyatlarını desteklemeyi sürdürüyor.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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