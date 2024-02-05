BitMart'ın platform tokeni BMX ekosistem güncellemesi, BMX KuCoin'de listelendi

Mart 2018'de BMX ekosistemi resmen faaliyete başlamıştı. Tüm ekosistemin temel tokenı olarak hizmet veren BMX, küresel blok zinciri endüstrisinde ve dijital para birimlerinde inovasyonu ve gelişimi teşvik etmeye kendini adamıştır. BMX'in ilk toplam arzı 1 milyar olup, bunun 360 milyonu yakılmıştır. BMX'in ilk ihraç fiyatı 0,13 dolardı ve 0,42 dolar gibi yüksek bir değere erişmişti. Bugüne kadar BitMart platformunda 800.000'den fazla kullanıcı cüzdanında BMX bulundurmaktadır. BMX sahipleri, işlem ücretlerini ödemek ve indirimlerden yararlanmak için BMX'i kullanabilir, ayrıca Launchpad ve Vote Listing gibi çeşitli BitMart platform etkinliklerine katılabilirler.



Şubat 2024'ten itibaren BMX ekosistemi yeni bir gelişim dönemine giriyor. BMX, token likiditesini kademeli olarak genişletiyor ve ekosistemin cüzdanı, DEX ve diğer altyapılarında daha önemli bir rol oynayacak. BMX ekosisteminin uzun vadeli vizyonu, teknolojiyi, ürünleri ve kullanıcıları kapsayan eksiksiz bir ekosistem oluşturmaktır. Gelecekte BMX hem bir değer varlığı hem de bir yardımcı token olarak hizmet verecektir. Buna ek olarak, BMX ekosistemi, BMX'in diğer maliyetlerin yanı sıra işlem ücretlerini ödemek ve akıllı sözleşmeleri yürütmek için kullanılan gaz olarak hareket edeceği yeni bir Layer 2 çözümü sunacaktır.



BitMart ayrıca BMX için özel platform etkinlikleri ve sosyal medyada 20.000 BMX ödüllü bir AMA etkinliği düzenleyecek. En son BMX gelişmelerinden haberdar olmak için BitMart'ın resmi web sitesini ve sosyal medyasını takip edin.