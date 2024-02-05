TÜİK sonrası Bakan Şimşek'ten ilk açıklama: Belirgin bir gerileme göreceğiz

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri hakkında konuşan Bakan Şimşek, "Ocakta enflasyona yansıyan etkilerin ana eğilimi etkilemesini beklemiyoruz" dedi.

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TÜİK sonrası Bakan Şimşek'ten ilk açıklama: Belirgin bir gerileme göreceğiz

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 Ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

TÜİK, 2024 Ocak ayı enflasyon rakamlarını duyurduTÜİK, 2024 Ocak ayı enflasyon rakamlarını duyurduEkonomi

Enflasyon, Ocak ayında yüzde 6,07 artarken, yıllık bazda yüzde 64,86 oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Şimşek şunları söyledi:

"Yıllık enflasyonda yılın ikinci yarısında belirgin bir gerileme göreceğiz. Fiyat istikrarını sağlamak temel önceliğimiz. Ocakta enflasyona yansıyan etkilerin ana eğilimi etkilemesini beklemiyoruz. Şubattan itibaren enflasyonun kayda değer düşerek tahminlerimizle uyumlu olacağını öngörüyoruz."

Kaynak: Gerçek Gündem

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