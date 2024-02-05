TÜİK sonrası Bakan Şimşek'ten ilk açıklama: Belirgin bir gerileme göreceğiz

Ocak ayında aylık enflasyon geçici etkiler kaynaklı yükselerek yüzde 6,7 gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 64,9 oldu.



Ocak ayında büyük oranda enflasyona yansıyan bu etkilerin enflasyonun ana eğilimini etkilemesini beklemiyoruz.



Şubat’tan itibaren aylık enflasyonun kayda…