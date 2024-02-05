TÜİK sonrası Bakan Şimşek'ten ilk açıklama: Belirgin bir gerileme göreceğiz
TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri hakkında konuşan Bakan Şimşek, "Ocakta enflasyona yansıyan etkilerin ana eğilimi etkilemesini beklemiyoruz" dedi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 Ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
Enflasyon, Ocak ayında yüzde 6,07 artarken, yıllık bazda yüzde 64,86 oldu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Şimşek şunları söyledi:
"Yıllık enflasyonda yılın ikinci yarısında belirgin bir gerileme göreceğiz. Fiyat istikrarını sağlamak temel önceliğimiz. Ocakta enflasyona yansıyan etkilerin ana eğilimi etkilemesini beklemiyoruz. Şubattan itibaren enflasyonun kayda değer düşerek tahminlerimizle uyumlu olacağını öngörüyoruz."
Ocak ayında aylık enflasyon geçici etkiler kaynaklı yükselerek yüzde 6,7 gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 64,9 oldu.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) February 5, 2024
Ocak ayında büyük oranda enflasyona yansıyan bu etkilerin enflasyonun ana eğilimini etkilemesini beklemiyoruz.
Şubat’tan itibaren aylık enflasyonun kayda…
Kaynak: Gerçek Gündem