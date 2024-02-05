Online siparişlerin %75,5’ini giyim, ayakkabı ve aksesuar ürünleri oluşturuyor

E-ticaret, son yıllarda hem dünyada hem de ülkemizde hızla büyüyen bir sektör haline geldi. Ticaret Bakanlığı’nın son yayımladığı verilere göre Türkiye’nin e-ticaret hacmi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %109,7’lik artışla 652,7 milyar TL’ye ulaştı. 2023’te e-ticaret ekosisteminde en çok ivme kazanan sektörlerin ilk sıralarında tekstilin bulunduğu kaydediliyor. TÜİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması da e-ticaret sitelerini kullanan bireylerin %75,5’inin kıyafet, ayakkabı ve aksesuar satın aldığı görülürken, bu kategoriler e-ticarette toplam %13,92 pay ediniyor. Dijital finans destekli bir toptan satış platformu Chovvk ise üreticilerin koleksiyonlarını sergileyerek hem markaların büyümesini sağlıyor hem de alıcıların istedikleri ürüne daha kolay ulaşmalarına aracılık ediyor.

“Üreticilerin ihracat potansiyelini artırıyoruz”

Chovvk’un Kurucusu Altan Kabakçı, e-ticaret ve teknolojik altyapının üreticilere sağladığı avantajları şöyle sıralıyor: “Toptan kadın giyim sektöründeki üreticilerin koleksiyonlarını hızlı ve moda trendine uyumlu bir şekilde, müşterilerine doğru fiyat ve yöntemle sunmasını sağlıyoruz. Üreticilerin ERP ya da MRP gibi yazılımlara sahip olmaları, hammaddenin takibinden web sitesine konulacak ürüne kadar geçen süredeki bütün süreçleri takip edebilmeleri, maliyet ve kârlılık açısından rekabetçi olabilmelerini mümkün kılıyor. Biz de bu ihtiyacı karşılamak için e-ticaret ve teknolojik altyapımızı geliştirdik. E-ticaret, ERP ve süreç yönetimi, web sitesinin kurulumu ve uygulama aşamaları gibi tüm süreçleri profesyonel ekibimiz ile yönetiyoruz. Üreticilerimiz, sitemizde koleksiyonlarını sergileyerek daha geniş kitlelere ulaşabiliyor, siparişleri online olarak alabiliyor, lojistik süreçlerini bize devrederek işgücünden ve maliyetten tasarruf ediyor. Ayrıca, hedef pazar analizi ve seçimi konusunda da yol haritası çiziyoruz. Böylece, üreticilerimizin ihracat potansiyelini artırıyoruz.”

“Modaseverlerin ihtiyaçlarına uygun ürünleri tek platformda sunuyoruz”

Toptan kadın giyim sektöründe e-ticaret ve teknoloji ile yeni bir döneme kapı araladıklarını söyleyen Altan Kabakçı, “Toptan kadın giyim sektöründe, ürün çeşitliliği, uygun fiyat ve güncel koleksiyonlara dair arayışlar artıyor. Bu talebi karşılamak için, üreticilerimizin koleksiyonlarını sürekli güncel tutuyor, fiyatlarını rekabetçi seviyede belirliyor, ürünlerini dünyanın dört bir yanına ihracatını yapıyoruz. Alıcılarımız, sitemizde aradıkları ürünleri kolayca bulabiliyor, siparişlerini online olarak verebiliyor, lojistik sürecini takip edebiliyor. Ayrıca, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışımızla, müşterilerimizin soru ve taleplerine hızlıca yanıt veriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Global ölçekte sektörün liderleri arasında yer almayı hedefliyoruz”

Yola markalarını toptan kadın giyim sektörünün lideri haline getirmek hedefiyle çıktıklarını dile getiren Chovvk Kurucusu Altan Kabakçı, “2024 sonu itibarıyla toplam satış ve ihracat hacmimizi yaklaşık 20 milyon liraya ulaştırmayı öngörüyor, 100’den fazla ülkeye satış yapmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için, e-ticaret ve teknolojik altyapımızı sürekli geliştiriyor, üreticilerimizin ve tüketicilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunuyoruz. Öte yandan, büyümek isteyen işletmelere, depo kurulumu ve yönetimi, e-ticaret, tedarik zinciri, süreç yönetimi ve ihracat operasyonlarında danışmanlık vererek hedefledikleri pazarlara hızlı girebilme olanağı tanıyoruz” diyerek sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Uzun vadeli stratejik planımızda da özellikle tedarik zincirinin ABD ve İngiltere’de doğru işleyebilmesi için bu ülkelerde şirket ve akıllı lojistik depolar kurarak gelen talebe anında cevap verebilme hızına erişebilmek bulunuyor. E-ticareti bilmeyen ve öğrenmek isteyen herkes için eğitim alabilecekleri Chovvk E-Com Academy’yi kurarak, teknik ve uygulamalı eğitimlerle deneyimli profesyoneller yetiştirip sektörel istihdama katkıda bulunacağız. Bu ve benzeri stratejik projelerle toptan kadın giyim sektöründe fark yaratacağız. Hem ülkemizde hem de dünyada sektörün liderleri arasında yer almayı hedefliyoruz.”