Asgari ücret zammı refah getirmedi: Alışveriş sepetinin maliyeti az yüzde 92.75 arttı

Cumhuriyet'ten Ali Can Polat'ın haberine göre düzenli aralıklarla takip edilen alışveriş sepetinde bulunan 225 gramlık paketli sucuk zamlı asgari ücretin açıklandığı gün 145 liraya satılırken bugün yüzde 31.03’lük zamla 190 liraya çıktı. Bir kilogramlık peynir ise aynı süre içinde 297 liradan yüzde 11 zamla 330 liraya çıktı. 25 liraya satılan 1 litre kola yüzde 20 zamla 30 liraya çıkarken 16 liraya satılan 1 kilogramlık makarna ise yüzde 15.62 zamla 18.5 liraya çıktı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI REFAH GETİRMEDİ

Geçen yılın ilk ayında 1421 TL’ye dolan alışveriş sepeti, bugün 2 bin 739 liraya doluyor. Aynı sepet ekim ayında 2 bin 250, aralık ayında 2 bin 453 liraya doluyordu. Sadece alışveriş sepetlerine peyderpey gelen zam oranlarını da düşününce, asgari ücret zammı işçiye beklenen refahı getirmedi. İlerleyen aylarda daha fazla fiyat artışı bekleniyor.

YETERLİ ÇALIŞMA YAPILMIYOR

Market raflarındaki artışı değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz, maaşa zam-etikete zam kısır döngüsünden çıkılması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Daha zamlı asgari ücret açıklanmadan etiket değişim mesaisi başlatan marketler oldu. Bugün ortaya çıkardığınız rakamlarla maalesef çalışanların refah seviyesini artırmak için yapılan asgari ücret zammının boşa olduğunu görüyoruz. Artırmayı geçtik refah kaybını da önleyemiyor. Sadece maaş artışıyla toplum refahı artmaz. Gelir dağılım eşitsizliğine eğilinmelidir.”