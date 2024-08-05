VPN'le Tatil Rezervasyonu Yaptıranlara Fiyat Şoku

Instagram'a getirilen erişim yasağıyla birlikte VPN indiren kullanıcılar büyük şok yaşadı. Oteller için yurt dışından yapılan rezervasyonların daha uygun fiyatlı olduğu görüldü.

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VPN'le Tatil Rezervasyonu Yaptıranlara Fiyat Şoku

Instagram'a erişimin engellenmesi sonrası birçok kullanıcı VPN indirerek uygulamaya girmeye çalıştı. VPN indirenler, bu uygulama ile otellerde rezervasyon yaptırmak isteyince ise büyük şok yaşadı. Otellerin turistlere daha uygun fiyatlı rezervasyon imkanı sunduğu ortaya çıktı.

BTK kararıyla Instagram’a getirilen erişim engeli üçüncü gününde de devam ediyor. Instagram yasağına tepkiler devam ederken, platforma giriş yapmak isteyen birçok kullanıcı VPN kullanmaya başladı.

FİYAT FARKI GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Türkiye’de VPN kullanımının artmasıyla birlikte otel rezervasyonlarındaki fiyat farkı da gün yüzüne çıkmış oldu.

Buna göre, 3 gece 4 kişilik otel konaklaması için Türkiye’den yapılan rezervasyonlarda fiyat 1990 euro olurken, aynı otelde yurt dışından rezervasyon yaptırıldığı zaman fiyatın 1940 ile 1960 euro aralığında olduğu görüldü.

Haberi, Sözcü TV’deki Para Politika programında Ebru Baki duyurdu.

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