Türkiye'nin Dev Tekstil Firması Konkordato İlan Etti

Dev tekstil şirketinin konkordato ilan etmesi, işçileri tedirgin etti. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden birisi olan tekstil şirketinin mali problemler yaşadığı ortaya çıktı.

1 YILLIK KONKORDATO KARARI

Karar'da yer alan habere göre, Gaziantep merkezli Karaca Tekstil Sanayi, mali problemler nedeniyle konkordato ilan etmek zorunda kaldı. 1995 yılında kurulan ve yıllık 4 milyon metrekare üretim kapasitesiyle dikkat çeken firma, Gaziantep bölgesinin en önemli halı üreticilerinden biri olarak tanınıyor. Geçmişte Türkiye’nin en büyük 100 ihracatçısı arasında yer alan Karaca Tekstil, şimdi mali yapılanmasını yeniden düzenlemek için Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen 1 yıllık konkordato kararı ile mücadele ediyor.

İŞÇİLER TEDİRGİN

Konkordato ilanı, Karaca Tekstil’in yüzlerce çalışanını tedirgin etti. İşsiz kalma endişesi yaşayan çalışanlar, geleceğe dair kaygılarını dile getiriyorlar. Şirketin bu süreçte nasıl bir yol izleyeceği ve çalışanlarının durumunu nasıl etkileyeceği merak konusu.

KARACA TEKSTİL’İN GEÇMİŞİ VE GELECEĞİ

Karaca Tekstil Sanayi, Gaziantep’in sanayi ve ihracat devlerinden biri olarak biliniyor. Firma, 1995 yılından bu yana halı üretiminde önemli bir yer edinmiş ve büyük ihracat başarıları elde etmişti. Ancak, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato ilan etmek zorunda kalan Karaca Tekstil’in geleceği şimdi belirsiz.