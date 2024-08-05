Temmuz Ayında Elektrik Cep Yaktı!

TÜİK'in temmuz enflasyonunu açıklamasının ardından fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler belli oldu. Temmuzda en fazla fiyat artışı yüzde 38 ile elektrikte yaşandı.

Temmuz Ayında Elektrik Cep Yaktı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay elektrikteki fiyat artışını yüzde 17,22 ile içkiler, yüzde 11,8 ile demir yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı izledi.

Temmuzda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 10,09 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları, yüzde 8,01 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler, yüzde 7,07 ile sebzeler yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 14,92 ile patates ve bazı yumru bitkilerde gerçekleşti. Bunu, yüzde 6,43 ile çocuk giyimi, yüzde 4,25 ile erkek ayakkabısı, yüzde 3,44 ile kümes hayvanları eti, yüzde 2,96 ile yemek odası ve oturma odası mobilyaları takip etti.

TEMMUZ ENFLASYONU

TÜİK verilerine göre, temmuz ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 61,78, aylık yüzde 3,23 arttı. Haziran ayında ise enflasyon aylık bazda yüzde 1,64, yıllık bazda yüzde 71,60 artış kaydetmişti.

TÜİK, Temmuz Ayı Enflasyon Verisini AçıkladıTÜİK, Temmuz Ayı Enflasyon Verisini AçıkladıEkonomi

Kaynak: AA

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