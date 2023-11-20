Veriler ortaya koydu: Konut satışları hızlı düştü!

Emlakjet, Türkiye geneline ilişkin ekim ayı emlak verilerini yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde konut satışları ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 azalarak 93 bin 761 olurken, 10 ayda yüzde 14,3 düşüşle 993 bin 835 olarak gerçekleşti.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI DÜŞTÜ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları yüzde 58 azalış göstererek 5 bin 577 olurken, ipotekli satışların toplamdan aldığı pay yüzde 5,9'a geriledi.

SATILIK KONUTTA FİYAT ARTIŞI YAŞANMADI

Emlakjet verilerine göre, Türkiye genelinde ekimde önceki aya göre satılık fiyatlarında artış görülmezken, kiralık konut fiyatları yüzde 4 düştü. Kiralık fiyatlarında önceki ay da yüzde 4'lük düşüş yaşanmıştı. Kiralık-satılık konut arama trendi ekimde satılık konut lehine yükselişe geçti ve aramaların yüzde 56’sı satılık, yüzde 44'ü ise kiralık konutlar için yapıldı.

İSTANBUL'DA KİRALAR DÜŞTÜ

En çok konut aranan iller arasında İstanbul ilk sırada yer alırken, megakent ilk kez hem satılık hem de aylık fiyat değişiminde görülen düşüşle dikkati çekti. Ekimde İstanbul'da önceki aya göre satılık konut fiyatları yüzde 1, kiralıklar ise yüzde 3 düştü. En çok arama yapılan ilk 10'da satılık konutların fiyatı 4 ilde, kiralıkların ise 6 kentte düşüş gösterdi. Kiraların en çok düştüğü il yüzde 6 ile Antalya oldu.

"İL OLMA POTANSİYELİ TAŞIYAN İLÇELERE RAĞBET ARTIYOR"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Emlakjet Üst Yöneticisi (CEO) Tolga İdikat, bir süredir kamuoyunun gündeminde yer alan ve il olma beklentisi taşıyan ilçelere yönelik yaptıkları araştırmadan bahsetti.

Kaynak: Gerçek Gündem