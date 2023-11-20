Borsa yeni haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,83 yükselişle 7.918,31 puandan başladı.

Borsa yeni haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 64,95 puan artışla ve yüzde 0,83 değer kazanarak 7.918,31 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,92, holding endeksi yüzde 0,67 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 1,55 ile iletişim oldu.

Cuma günü, alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,93 yükselişle 7.853,36 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin adımlarının sonuna geldiğine yönelik beklentilerle başlayan pozitif seyrin, yeni haftanın ilk işlem gününde de devam ettiğini söyledi.

Fed yetkililerinin hala temkinli tutumlarını koruduklarına da dikkati çeken analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise büyük ihtimalle bankanın gelecek yıl haziran ayından itibaren faiz indirimlerine başlayabileceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ve yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yurt dışında ise Almanya'da ÜFE ve ABD'de öncü göstergeler endeksi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 ve 8.180 seviyelerinin direnç, 7.730 ve 7.590 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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