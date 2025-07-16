Vergi Uzmanı Tek Tek Anlattı! 6 Ayda 5 Trilyon Lira Vergi Ödedik: Yarısı KDV ve ÖTV!

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, 2025’in ilk yarısında Türkiye'de toplam 4,7 trilyon lira vergi ödendiğini açıkladı. Bu tutarın 2,3 trilyon lirası sadece KDV ve ÖTV’den toplandı. Verileri tek tek yazan Bingöl, vergi adaletsizliğine dikkat çekti.

Baybars Ergün Baybars Ergün
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Vergi Uzmanı Tek Tek Anlattı! 6 Ayda 5 Trilyon Lira Vergi Ödedik: Yarısı KDV ve ÖTV!
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Vergi uzmanı Ozan Bingöl, Türkiye'nin 2025 yılının ilk altı ayında ödediği vergi miktarını dikkat çekici verilerle paylaştı. Bingöl’ün hesapladığı verilere göre, vatandaşlar saniyede 305,1 bin lira, dakikada 18 milyon 306 bin lira, saatte 1 milyar 98 milyon 401 bin lira, günde ise 26 milyar 361 bin 639 lira vergi ödedi. Toplamda ise yılın ilk yarısında devletin kasasına 4 trilyon 771 milyar 456 milyon 803 bin lira vergi girdi.

Vergi Uzmanı Tek Tek Anlattı! 6 Ayda 5 Trilyon Lira Vergi Ödedik: Yarısı KDV ve ÖTV! - Resim : 1

YARISI ÖTV VE KDV!

Gelir Vergisi tahsilatı aynı dönemde 1 trilyon 154 milyar lirayı bulurken, Kurumlar Vergisi tahsilatı ise 538 milyar 902 milyon lira oldu. En dikkat çeken veri ise toplam verginin yaklaşık yarısının KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergilerden sağlanmış olmasıydı. Bingöl, bu durumun vergi adaleti açısından ciddi bir sorun teşkil ettiğini vurguladı.

'VERGİ ADALETİNDEN BAHSEDEMEYİZ'

Bingöl, "Bu kompozisyonda vergi adaletinden bahsetmek pek de mümkün değildir" ifadeleriyle dolaylı vergilerin yükünün büyük ölçüde vatandaşın omuzlarına yüklendiğini belirtti. KDV ve ÖTV’den elde edilen toplam verginin 2 trilyon 306 milyar lirayı aştığını hatırlatan Bingöl, doğrudan vergilerdeki dengesizliğe dikkat çekti.

Vergi Uzmanı Tek Tek Anlattı! 6 Ayda 5 Trilyon Lira Vergi Ödedik: Yarısı KDV ve ÖTV! - Resim : 2

YÜK DAR GELİRLİNİN SIRTINDA

Vergi sistemindeki yapısal eşitsizliklerin daha da görünür hâle geldiğini savunan uzmanlar, dolaylı vergilerin yüksekliği nedeniyle dar gelirli kesimlerin vergi yükünü daha fazla taşıdığına dikkat çekiyor. Ekonomistler, vergi reformu yapılmadığı sürece gelir dağılımındaki bozulmanın devam edeceğini ifade ediyor.

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