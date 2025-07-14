En Çok Vergi Ödeyen Ülkeler Belli Oldu: Listede Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı
Avrupa’da en çok ve en az gelir vergisi ödeyen ülkeler belli oldu. Türkiye’nin listede bulunduğu sıra ise pek çok kişiyi şaşırttı… Zirvede kim var, en az vergiyi kim ödüyor? İşte çarpıcı sıralama...
Kaynak: Haber Merkezi
Tax Foundation, 2025 yılına ait marjinal gelir vergisi oranlarını yayımladı. Avrupa genelinde yapılan araştırmaya göre ülkeler arasındaki vergi yükü farkı dikkat çekti. En düşük vergi oranı Türkiye'nin komşularından birinde görülürken, listenin zirvesinde ise Kuzey Avrupa’dan bir ülke yer aldı.
Raporda yer alan verilere göre Avrupa ülkeleri arasında marjinal gelir vergisi oranları %10 ile %55 arasında değişiyor. Listenin en altında %10 vergi oranıyla Bulgaristan ve Romanya bulunurken, en yüksek vergi yükü ise %55,9 ile Danimarka’da.
Türkiye ise %40,8’lik oranıyla 34 ülke arasında 17. sırada yer aldı. Bu sıralama, Türkiye’nin beklenenden daha yüksek bir vergi yüküne sahip olduğunu gösterirken, listenin orta sıralarında yer alması dikkat çekti.
İşte Avrupa'da en çok vergi ödeyen 34 ülke...
34. Danimarka (Denmark): %55.9
33. Fransa (France): %55.4
32. Avusturya (Austria): %55.0
31. İspanya (Spain): %54.0
30. Belçika (Belgium): %53.5
29. Portekiz (Portugal): %53.0
28. İsveç (Sweden): %52.3
27. Finlandiya (Finland): %51.8
26. Slovenya (Slovenia): %50.0
25. Hollanda (Netherlands): %49.5
24. İrlanda (Ireland): %48.0
23. Almanya (Germany): %47.5
22. İtalya (Italy): %47.2
21. İzlanda (Iceland): %46.3
20. Lüksemburg (Luxembourg): %45.8
19. Birleşik Krallık (UK): %45.0
18. Yunanistan (Greece): %44.0
17. Türkiye (Turkey): %40.8
16. İsviçre (Switzerland): %39.7
15. Norveç (Norway): %39.6
14. Polonya (Poland): %36
13. Letonya (Latvia): %36
12. Hırvatistan (Croatia): %35.4
11. Malta: %35
10. Litvanya – %32,0
9. Slovakya (Slovakia): %25
8. Çekya (Czechia): %23
7. Estonya (Estonia): %22
6. Gürcistan (Georgia): %20
5. Ukrayna (Ukraine): %19.5
4. Macaristan (Hungary): %15
3. Moldova: %12
2. Romanya: %10
1. Bulgaristan: %10