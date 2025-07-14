En Çok Vergi Ödeyen Ülkeler Belli Oldu: Listede Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı

Tax Foundation, 2025 yılına ait marjinal gelir vergisi oranlarını yayımladı. Avrupa genelinde yapılan araştırmaya göre ülkeler arasındaki vergi yükü farkı dikkat çekti. En düşük vergi oranı Türkiye'nin komşularından birinde görülürken, listenin zirvesinde ise Kuzey Avrupa’dan bir ülke yer aldı.

Raporda yer alan verilere göre Avrupa ülkeleri arasında marjinal gelir vergisi oranları %10 ile %55 arasında değişiyor. Listenin en altında %10 vergi oranıyla Bulgaristan ve Romanya bulunurken, en yüksek vergi yükü ise %55,9 ile Danimarka’da.