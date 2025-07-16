Bakan Göktaş Açıkladı: Temmuz Ayı SED Ödemesi Hesaplara Yatırıldı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal gelişimlerini desteklemek ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Temmuz ayına ilişkin toplam 1 milyar 401 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin hak sahiplerinin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada çocuklara yönelik hizmetleri öncelikli gördüklerini vurgularken, ailelerin yanında büyüyen çocukların hem bireysel hem toplumsal gelişim açısından daha sağlıklı bir ortamda yetiştiklerini belirtti. SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerinin altını çizen Bakan Göktaş, bu yaklaşımın çocukların özgüvenli, eğitimli ve milli değerlere bağlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağladığını ifade etti.

AİLE ODAKLI HİZMET MODELİ ÖN PLANDA

Bakan Göktaş, aile ortamında büyümenin çocuklar için önemine dikkat çekerek, sosyal hizmet politikalarının da bu doğrultuda şekillendiğini belirtti. Bakan Göktaş, "Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rolü olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için temmuz ayına yönelik toplam 1 milyar 401 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık" dedi.

ZAMLI RAKAMLAR AĞUSTOS'TA

Yeni memur maaş katsayısının ardından SED tutarlarının da güncellendiğini açıklayan Göktaş, Temmuz itibarıyla ödemelerin ortalama 8 bin 198 liraya yükseldiğini ve bu artışın Ağustos ayında hesaplara yansıtılacağını bildirdi.