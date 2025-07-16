KYK YURT BAŞVURULARI: 2025-2026 KYK Yurt Başvurusu Başladı mı, ne Zaman Başlayacak? KYK Yurt Başvurusu Nasıl Yapılır? İşte GSB Yurt Başvuru Süreci ve Detaylar

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Üniversite tercih sonuçları için geri sayım devam ederken, devlet yurtlarında kalmak isteyen öğrenciler için KYK yurt başvurularına dair araştırmalar da hız kazandı. 2025-2026 eğitim öğretim yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı yükseköğrenim yurtlarında barınmak isteyen adaylar, KYK yurt başvuru tarihlerini ve başvuru sürecini merakla bekliyor. Peki, 2025-2026 KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte detaylar…

KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen KYK yurt başvuru süreci henüz başlamadı. Başvuruların üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, kayıt dönemi tamamlandıktan sonra başlaması bekleniyor. GSB, başvuru takvimini resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından duyuracak.

KYK YURT BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuruları yalnızca e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapacak öğrencilerin mutlaka aktif bir e-Devlet hesabına sahip olmaları gerekir. Şifresi olmayan adaylar, kimlikleriyle birlikte en yakın PTT şubesine giderek e-Devlet şifresi alabilir ya da e-imza, mobil imza, internet bankacılığı gibi alternatif yöntemlerle sisteme giriş yapabilirler.

İLK KEZ YURDA YERLEŞENLER NE YAPACAK?

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin, kayıt işlemlerini tamamlamak için ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekecek. Bu ücret; gün bazında hesaplanan yatak ücreti ile güvence bedelinden oluşur. Öğrenciler, yerleştirildikleri yurda göre farklılık gösteren bu bedeli GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranından veya ilgili banka ATM’lerinden öğrenebilir ve ödemelerini gerçekleştirebilirler.

2025-2026 KYK YURT BAŞVURU TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

KYK yurt başvuru tarihleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da üniversite kayıt döneminin tamamlanmasının hemen ardından başlaması bekleniyor. Başvuru takvimi açıklandığında GSB’nin resmi kaynaklarından duyurulacak ve e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

Kaynak: Haber Merkezi