Vatandaş Faiz Cenderesinde: Kartlar Patladı, Borçlar Trilyonları Aştı

Hükümetin ekonomi politikaları nedeniyle vatandaş adeta borç içinde yüzerken, CHP Kocaeli milletvekili Prof. Dr. Mühip Kanko, kredi kartları ve tüketici kredilerine uyguladığı yüksek faiz politikasını eleştirdi.

Kanko, vatandaşların hükümetin hatalı politikalarının bedelini ödediğini söylediği açıklamasında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulundu.

Vatandaşların bireysel kredi ve kredi kartı borçlarının 3-10 Ocak haftasında haftasında 6,4 milyar lira daha artarak 4 trilyon 4 milyar liraya yükseldiğine işaret eden Kanko, “Varlık yönetim şirketleri ve TOKİ’ye olan borçlarla birlikte toplam borç, 4 trilyon 136 milyar lirayı buldu” dedi.

'BORÇLARINI KAPATMAK İÇİN DAHA FAZLA BORÇLANIYORLAR'

Yüksek faiz ve rekor seviyedeki enflasyonun vatandaşların borçlarını ödemesini imkansız hale getirdiğinin altını çizen Kanko, “İnsanlar borçlarını kapatabilmek için daha fazla borçlanıyor, bu da bir kısır döngüye yol açıyor” dedi.

Kanko sözlerinin devamında şunları kaydetti:

Bankalar ve finans kuruluşlarının bireysel kredi ve kredi kartı borçlarını icra takibine alma oranları da ürkütücü boyutlara ulaştı. Sadece bir haftada 2,7 milyar liralık artışla toplam rakam 120,1 milyar lirayı geçti. 2025 yılının ilk iki haftasında ise bireysel borçlardaki icra artışı tam 8,4 milyar lira.

Kaynak: Haber Merkezi