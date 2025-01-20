Kredi Kartıyla Bunu Alanların Limitleri Anında Sıfırlanacak: Bankalar Peş Peşe Duyurdu
Kredi kartı harcamalarındaki artış sürerken, bankalardan kredi kartı müşterilerine çok konuşulacak bir uyarı yazısı gitti. Kredi kartıyla bunu alanların limitleri anında sıfırlanacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Kredi kartı harcamalarındaki artış devam ederken, bankalar müşterilerine dikkat çeken bir uyarı mesajı gönderdi. Yapılan açıklamalarda, kredi kartlarıyla döviz, altın, kripto varlık alımı yapılması, vadesi dolmamış kredilerin erken kapatılması veya "makul gerekçesi olmayan" para transferlerinin tespiti durumunda kartların kullanımının sınırlandırılabileceği belirtildi.
KREDİ KARTINDA YENİ DÖNEM
Son dönemde müşterilerine uyarı mesajları gönderen bankalar, özellikle nakit avansla alınan paranın yatırım araçlarında kullanılmasının mevzuata aykırı olduğunu hatırlattı. Bu gibi işlemlerin tespiti halinde ilgili kredi kartlarının limitinin sıfırlanabileceği açıklandı. Bankalar, müşterilerinin mevzuata uygun hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.
NAKİT AVANS İŞLEMLERİNİN VADESİ 12 AYDAN 3 AYA DÜŞTÜ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sıkı para politikaları, bankaların kredi verme koşullarını daha da zorlaştırırken, bireysel yatırımcıların kredi kartı limitlerini alternatif bir çözüm olarak değerlendirdiği görülüyor. Artan talebi kontrol altına almak amacıyla bankalar, geçtiğimiz yıl taksitli nakit avans işlemlerinin vadesini 12 aydan 3 aya düşürmüştü.
BİRÇOK KİŞİ TESPİT EDİLDİ
Son dönemde yapılan denetimlerde, yüksek enflasyon koşulları nedeniyle kredi kartı limitleri üzerinden nakit avans çekerek döviz, altın ve kripto varlık yatırımı yapan birçok kişi tespit edildi. Bankalar, bu tür işlemleri mevzuata aykırı olarak değerlendirdiğini ve bu durumun önlenmesi için daha sıkı tedbirler alacağını duyurdu.
KUYUMCULAR DENETİM ALTINA ALINACAK
Kart limitlerini nakit paraya çevirmek için en sık başvurulan yöntemlerden biri olan kuyumcularda "bozdurma" işlemleri de denetim altına alınacak. Bu kapsamda, 185 bin lira üzerindeki işlemler için kimlik beyanı zorunluluğu getirilmişti. Şimdi ise kartla gerçekleştirilen alışverişlerde denetim yükümlülükleri artırılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı ekipleri, komisyon karşılığında gerçekte olmayan altın alım-satımına aracılık eden kuyumcuları mercek altına alacak.
Bankalar, müşterilerinin kredi kartlarını bilinçli ve yasalara uygun bir şekilde kullanmaları gerektiğini hatırlatarak, aksi durumlarda yaptırımların kaçınılmaz olduğunu ifade ediyor.