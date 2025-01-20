Kredi Kartıyla Bunu Alanların Limitleri Anında Sıfırlanacak: Bankalar Peş Peşe Duyurdu

KUYUMCULAR DENETİM ALTINA ALINACAK

Kart limitlerini nakit paraya çevirmek için en sık başvurulan yöntemlerden biri olan kuyumcularda "bozdurma" işlemleri de denetim altına alınacak. Bu kapsamda, 185 bin lira üzerindeki işlemler için kimlik beyanı zorunluluğu getirilmişti. Şimdi ise kartla gerçekleştirilen alışverişlerde denetim yükümlülükleri artırılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı ekipleri, komisyon karşılığında gerçekte olmayan altın alım-satımına aracılık eden kuyumcuları mercek altına alacak.



