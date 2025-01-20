Kolaylar Tarım İflastan Son Anda Kurtuldu! Mahkeme Konkordato Talebini Reddetti

Kolaylar Tarım Şirketi’nin konkordato talebi, Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından reddedildi. Şirketin borca batık olmadığına karar verilirken, konkordato sürecine dair tedbirler de kaldırıldı.

Murat Beyaz Murat Beyaz
Kolaylar Tarım İflastan Son Anda Kurtuldu! Mahkeme Konkordato Talebini Reddetti

Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi, 14 Ocak 2025 tarihli duruşmasında, Kolaylar Tarım için verdiği kararını duyurdu. Mahkeme, şirketin konkordato talebini İcra ve İflas Kanunu’nun 287. ila 292. maddeleri uyarınca reddetti. Ayrıca, şirketin borca batık olmadığı belirlenerek iflasına karar verilmesine yer olmadığına hükmedildi.

KOMİSER HEYETİ GÖREVDEN ALINDI

Mahkeme, Kolaylar Tarım’a verilen kesin mühletin kaldırılmasına karar verirken, şirketin konkordato komiser heyetinin görevine son verildi. Hasan Ali Sağlam, Av. Koray Çevik ve Prof. Dr. Yılmaz Bayhan’dan oluşan komiser heyetinin görevleri sonlandırıldı.

TÜM TEDBİRLER KALDIRILDI

Mahkeme, Kolaylar Tarım hakkında alınan tüm tedbirlerin kaldırılmasına ve şirketin konkordato talebinin reddedilmesine karar verdi. İcra ve İflas Kanunu’nun 288. maddesi gereğince bu karar, ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilecek.

Kararın, taraflara tebliğinden itibaren iki haftalık bir süre içinde Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvurularak istinaf yolu ile temyiz edilmesi mümkün olacak.

Prefabik Ev Denilince Akla İlk Gelen Firmaydı! Eskişehir'in Lideri BatıyorPrefabik Ev Denilince Akla İlk Gelen Firmaydı! Eskişehir'in Lideri BatıyorEkonomi
Ankara Merkezli Giyim Lideri İflasın Eşiğinde! İstanbul'dan Van'a Her Yerde Mağazası VardıAnkara Merkezli Giyim Lideri İflasın Eşiğinde! İstanbul'dan Van'a Her Yerde Mağazası VardıEkonomi

Yumurta Haşlarken Suya 1 Kaşık Ekleyin: Çatlama Derdini Önlüyor Yumurta Haşlarken Suya 1 Kaşık Ekleyin: Çatlama Derdini Önlüyor
Çin Ekonomisi 2024’te Büyüme Hedeflerini Yakaladı Çin Ekonomisi 2024’te Büyüme Hedeflerini Yakaladı
Sokak Usulü Pilav Yapmanın Tekniği: 33 Yıllık Pilavcının Tüyosu Sokak Usulü Pilav Yapmanın Tekniği: 33 Yıllık Pilavcının Tüyosu
Devlet Desteği ile Çiftlik Kurdu: Şimdi 1500 Küçükbaş Hayvanları Var Devlet Desteği ile Çiftlik Kurdu: Şimdi 1500 Küçükbaş Hayvanları Var
ÇOK OKUNANLAR
Hurda Teşviki Piyasaları Karıştırdı! İkinci El Araçlarda Rüzgar Tersine Döndü Hurda Teşviki Piyasaları Karıştırdı! İkinci El Araçlarda Rüzgar Tersine Döndü
SGK Başuzmanı İsa Karakaş Duyurdu: Emekli Maaşında Yeni Kök Maaş Formülü SGK Başuzmanı İsa Karakaş Duyurdu: Emekli Maaşında Yeni Kök Maaş Formülü
Bankalardan Emekli Promosyonu Alan Emekliler Yandı: Sakın Bu Tuzağa Düşmeyin Bankalardan Emekli Promosyonu Alan Emekliler Yandı: Sakın Bu Tuzağa Düşmeyin
Mesai Saatleri Kısalıyor mu? Hükümet İlk Adımı Atıyor: Esnek Çalışmada Meslekler Tek Tek Belli Oldu Hükümet İlk Adımı Atıyor, Meslekler Tek Tek Belli Oldu
SSK ve Bağkur Emeklisi Yaşadı: Başvuran Emekliye Fazladan Para Yatacak SSK ve Bağkur Emeklisi Yaşadı: Başvuran Emekliye Fazladan Para Yatacak