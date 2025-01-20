Kolaylar Tarım İflastan Son Anda Kurtuldu! Mahkeme Konkordato Talebini Reddetti

Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi, 14 Ocak 2025 tarihli duruşmasında, Kolaylar Tarım için verdiği kararını duyurdu. Mahkeme, şirketin konkordato talebini İcra ve İflas Kanunu’nun 287. ila 292. maddeleri uyarınca reddetti. Ayrıca, şirketin borca batık olmadığı belirlenerek iflasına karar verilmesine yer olmadığına hükmedildi.

KOMİSER HEYETİ GÖREVDEN ALINDI

Mahkeme, Kolaylar Tarım’a verilen kesin mühletin kaldırılmasına karar verirken, şirketin konkordato komiser heyetinin görevine son verildi. Hasan Ali Sağlam, Av. Koray Çevik ve Prof. Dr. Yılmaz Bayhan’dan oluşan komiser heyetinin görevleri sonlandırıldı.

TÜM TEDBİRLER KALDIRILDI

Mahkeme, Kolaylar Tarım hakkında alınan tüm tedbirlerin kaldırılmasına ve şirketin konkordato talebinin reddedilmesine karar verdi. İcra ve İflas Kanunu’nun 288. maddesi gereğince bu karar, ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilecek.

Kararın, taraflara tebliğinden itibaren iki haftalık bir süre içinde Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvurularak istinaf yolu ile temyiz edilmesi mümkün olacak.