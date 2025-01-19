Ankara Merkezli Giyim Lideri İflasın Eşiğinde! İstanbul'dan Van'a Her Yerde Mağazası Vardı

Ankara merkezli İnler Tekstil için mahkemeden yeni bir karar çıktı. Şirketin konkordato sürecine ilişkin 1 yıllık kesin mühlet verildiği duyuruldu. İşte detaylar...

Murat Beyaz Murat Beyaz
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Ankara Merkezli Giyim Lideri İflasın Eşiğinde! İstanbul'dan Van'a Her Yerde Mağazası Vardı

Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı İnler Tekstil Parfümeri Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 16 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 yıllık kesin mühlet kararı verdi.

Ankara Merkezli Giyim Lideri İflasın Eşiğinde! İstanbul'dan Van'a Her Yerde Mağazası Vardı - Resim : 1

KOMİSER KURULU BELİRLENDİ

Mahkeme, bu süreçte şirket faaliyetlerinin denetimi için komiserler kurulu oluşturdu. Bu kurulda:

Mustafa Arslan (sektör uzmanı),
Kadir Kantar (bağımsız denetçi),
Erdem Karadaş (hukukçu) görevlendirildi.

Kurul, şirketin tüm faaliyetlerini ve yönetim organlarının işlemlerini denetleyecek. Şirket yönetiminin aldığı kararların geçerliliği, komiserler kurulunun onayına tabi olacak.

KESİN MÜHLET KARARININ ALACAKLILARA VE BORÇLUYA ETKİSİ

Kesin mühlet kararı, İcra ve İflas Kanunu’nun (İİK) 294, 295, 296 ve 297. maddeleri doğrultusunda:

Alacaklılar,
Rehinli alacaklılar,
Sözleşmeler,
Konkordato talebinde bulunan borçlu açısından hukuki sonuç doğuracak.
Kararın ilanen tebliği 14 Ocak 2025 tarihinde yapılmış olup, şirketin konkordato süreci resmi olarak başlamış durumda.

Ankara Merkezli Giyim Lideri İflasın Eşiğinde! İstanbul'dan Van'a Her Yerde Mağazası Vardı - Resim : 2

BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI HEDEFLENİYOR

İnler Tekstil daha önce geçici mühlet kararı almıştı. 16 Ocak 2025 itibarıyla bu süre sona erecek ve kesin mühlet süreci devreye girecek. Şirketin bu süreçte faaliyetlerine devam ederken borçlarının yapılandırılması hedefleniyor.

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