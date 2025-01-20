Prefabik Ev Denilince Akla İlk Gelen Firmaydı! Eskişehir'in Lideri Batıyor

2016 yılında Eskişehir'de kurulan EsVilla Prefabrik ile ilgili konkordato sürecinde önemli bir gelişme yaşandı. Şirketin konkordato süresi, mahkeme kararıyla iki ay daha uzatıldı.

Murat Beyaz Murat Beyaz
Prefabik Ev Denilince Akla İlk Gelen Firmaydı! Eskişehir'in Lideri Batıyor

MURAT BEYAZ

Konkordato sürecine giren Eskişehir merkezli EsVilla Prefabrik Hafif Çelik Yapı Sistemleri Şirketi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Eskişehir Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket ve ortaklarından Metin Sarıkaya hakkında daha önce verilen geçici mühlet kararının iki ay daha uzatılmasına karar verdi.

2 AY SÜREYLE UZATILDI

Eskişehir Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada, EsVilla Prefabrik Hafif Çelik Yapı ile şirket temsilcisi Metin Sarıkaya için geçici mühlet kararının 15 Ocak 2025 itibarıyla iki ay süreyle uzatılmasına karar verildi.

Prefabik Ev Denilince Akla İlk Gelen Firmaydı! Eskişehir'in Lideri Batıyor - Resim : 1

Mahkemenin verdiği karara göre:

Geçici mühlet süresince mevcut tedbirlerin uygulanmaya devam edeceği açıklandı. Konkordato komiser heyeti tarafından hazırlanan raporların mahkemeye sunulması kararlaştırıldı. Dava süreci, 5 Mart 2025 tarihinde saat 10.00’da yapılacak duruşmayla devam edecek.

Prefabik Ev Denilince Akla İlk Gelen Firmaydı! Eskişehir'in Lideri Batıyor - Resim : 2

Mahkeme kararı, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalı aracılığıyla kamuoyuna duyuruldu. Ayrıca, bilirkişi heyetinden alınacak raporların incelenmesi bekleniyor.

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