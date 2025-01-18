Konut Kredi Faizi Fırsatçılığı Başını Yaktı! Sosyal Medyada Gündem Oldu, Ticaret Bakanlığı Harekete Geçti: Kimlik Bilgileri Tespit Edildi

Merkez Bankası’nın faiz indirimine gitmesi, konut kredilerinde de indirim beklentisini artırdı. 2025 yılında faizlerin daha da düşeceği yönündeki tahminler, ev almak isteyenleri heyecanlandırırken fırsatçıları da harekete geçirdi.

Bugün sosyal medyada dolaşan bir görsel durumun en çarpıcı örneklerinden biri oldu. Bir ilan sitesinde 3 milyon 995 milyon liraya satışa çıkarılan dairenin ilan açıklamasında, “Ocak ayında konut kredilerine indirim geldiği gibi daire fiyatı 5 milyon TL’den satılacak” ifadeleri yer aldı.

TİCARET BAKANLIĞI İLAN SAHİBİNİ BULDU

Söz konusu ilan kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Ticaret Bakanlığı’nın da radarına girdi. Bakanlık ilanı yayınlayan kişi hakkında inceleme başlatıldığı ve gerekli adımların atıldığını duyurdu. Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

“Bugün bazı medya organlarında gündeme gelen ve ‘metro inşaatının bitmesi ile fiyatlara 1 milyon TL zam geleceği’ ile ‘konut kredilerine indirim geldiğinde fiyatın artacağı’ şeklinde ifadeler içeren bir satılık konut ilanı, Bakanlığımızca incelenmiştir. İlanın yayınlandığı platformla iletişime geçilmiş, ilanın yayından kaldırılması sağlanmış ve ilanı veren kişinin kimlik bilgileri talep edilmiştir. Gerekli incelemeler başlatılmıştır.”

Bugün, bazı medya organlarında gündeme gelen ve “metro inşaatının bitmesi ile fiyatlara 1 milyon TL zam geleceği” ile “konut kredilerine indirim geldiğinde fiyatın artacağı” şeklinde ifadelere yer verilen bir satılık konut ilanı, Ticaret Bakanlığımızca incelenmiştir.



Söz konusu… https://t.co/5dcAlPlAKS — Bekir Kaplan 🇹🇷 (@bekir_kaplan) January 18, 2025

VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Bakanlık, vatandaşlardan benzer durumları CİMER ve Alo 175 hattı aracılığıyla bildirmelerini talep etti. Bu tür spekülatif hareketlerin önlenmesi için tüm ilgili mercilerin hassasiyetle çalıştığını vurgulayan Bakanlık, tüketicilerin mağdur olmaması adına dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi