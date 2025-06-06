Uzun Yıllar Starbucks Şubesiydi... Bebek'teki İkonik Yalı El Değiştirdi

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İstanbul’un gözde semtlerinden Bebek’te, Cevdet Paşa Caddesi üzerindeki tarihi yalı el değiştirdi. Uzun yıllardır Starbucks şubesi olarak hizmet veren boğaz manzaralı yapı, artık Kahve Dünyası markasının da bağlı olduğu Altınmarka Grubu’nun mülkiyetinde. Grubun bu prestijli taşınmazı 23 milyon dolara satın aldığı öğrenildi.

Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan Altınmarka, özellikle endüstriyel çikolata ve kakao üretimiyle tanınsa da, son yıllarda perakende alanındaki adımlarıyla da gündeme geliyor. Bebek’teki bu satın alma, şirketin kahve ve gayrimenkul yatırımlarını birleştiren yeni bir stratejik hamlesi olarak değerlendiriliyor.

MEŞHUR YALI EL DEĞİŞTİRDİ

Gazete Oksijen'den Elif Ergu Demiral'ın aktardığına göre, yalıyı satışa çıkaran taraf ise semtin köklü ailelerinden Karamanoğlu ailesi oldu. Ailenin uzun yıllardır sahip olduğu yalı, artık Altınmarka bünyesine katılırken, ailenin Bebek’teki en bilinen diğer mülkü olan Bebek Otel’in işletmesi ise The Stay Grubu tarafından sürdürülüyor. Yalıyı satan Selçuk Karamanoğlu’nun bir süredir ABD’de yaşadığı ve yurt dışında da gayrimenkul yatırımları olduğu biliniyor.

DEV YATIRIM

Bu yatırım, Altınmarka Grubu’nun 2025 yılı içindeki ikinci büyük satın alması olarak kayıtlara geçti. Grup, yılın ilk yarısında da Aydın’daki Efeler Çiftliği’ni Söktaş Grubu’ndan satın alarak tarım sektörüne giriş yapmıştı. Boğaz hattında yapılan yalı alımı, firmanın büyüme politikasında yeni bir faza geçtiğini gösteriyor.

Altınmarka’nın bu yeni yatırımı, yalnızca finansal değil, marka imajı açısından da dikkat çekici. Şirket, Bebek’teki bu tarihi yapının yeni konseptlerle nasıl değerlendirileceğine dair henüz açıklama yapmadı.

Kaynak: Gazete Oksijen