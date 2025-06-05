800 Bin Liranın 32 Günlük Mevduat Getirisi Ne Kadar?

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Bu gelişmeler, özellikle bireysel yatırımcıların yeniden TL mevduatlarına yönelmesini sağladı. Son dönemlerde faiz oranlarında görülen artış, özellikle yüksek tutarlı birikimi olanlar için göz ardı edilemeyecek kazanç fırsatları sunuyor.

Peki, 800 bin TL’si olan bir yatırımcı, 32 günlük vadede hangi bankadan ne kadar getiri elde edebilir? İşte banka banka güncel faiz oranları ve net kazançlar:

800 BİN LİRANIN 32 GÜNLÜK MEVDUAT GETİRİSİ

Ziraat Katılım

Kâr Payı Oranı: %30

Vade Sonu Tutar: 817.885 TL

Elde Edilen Net Kazanç: 17.885 TL

Halkbank

Faiz Oranı: %42

Vade Sonu Tutar: 825.039 TL

Net Getiri: 25.039 TL

Vakıf Katılım

Kâr Payı Oranı: %34,29

Vade Sonunda Ödenecek Tutar: 820.442 TL

Kazanç Miktarı: 20.442 TL

İş Bankası

Faiz Oranı: %39,5

Vade Bitiş Tutarı: 823.548 TL

Net Kar: 23.548 TL

ING Türkiye

Faiz Oranı: %51

Vade Sonunda Elde Edilen Tutar: 830.404 TL

Kazanç: 30.404 TL

Türkiye Finans Katılım Bankası

Kâr Payı Oranı: %53

Vade Sonu Tutarı: 831.597 TL

Net Getiri: 31.597 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %48,5

Vade Sonu Hesap Bakiyesi: 828.914 TL

Net Kazanç: 28.914 TL

QNB Finansbank

Faiz Oranı: %51

Vade Sonunda Toplam Tutar: 830.404 TL

Net Kazanç: 30.404 TL

Fibabanka

Faiz Oranı: %52

Vade Sonu Tutar: 831.001 TL

Elde Edilen Net Gelir: 31.001 TL

DenizBank

Faiz Oranı: %50

Vade Bitiş Bakiyesi: 829.808 TL

Net Kazanç: 29.808 TL

Akbank

Faiz Oranı: %49

Vade Sonu Tutar: 829.212 TL

Net Getiri: 29.212 TL

Yapı Kredi

Faiz Oranı: %49

Vade Sonunda Toplam Tutar: 829.212 TL

Elde Edilen Gelir: 29.212 TL

Kaynak: Haber Merkezi