800 Bin Liranın 32 Günlük Mevduat Getirisi Ne Kadar?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) para politikasında sıkılaştırmaya gitmesi ve dövizi Türk Lirası'na çevirmeyi teşvik eden uygulamaları, yatırım tercihlerinde önemli değişimlere yol açtı.
Bu gelişmeler, özellikle bireysel yatırımcıların yeniden TL mevduatlarına yönelmesini sağladı. Son dönemlerde faiz oranlarında görülen artış, özellikle yüksek tutarlı birikimi olanlar için göz ardı edilemeyecek kazanç fırsatları sunuyor.
Peki, 800 bin TL’si olan bir yatırımcı, 32 günlük vadede hangi bankadan ne kadar getiri elde edebilir? İşte banka banka güncel faiz oranları ve net kazançlar:
800 BİN LİRANIN 32 GÜNLÜK MEVDUAT GETİRİSİ
Ziraat Katılım
Kâr Payı Oranı: %30
Vade Sonu Tutar: 817.885 TL
Elde Edilen Net Kazanç: 17.885 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %42
Vade Sonu Tutar: 825.039 TL
Net Getiri: 25.039 TL
Vakıf Katılım
Kâr Payı Oranı: %34,29
Vade Sonunda Ödenecek Tutar: 820.442 TL
Kazanç Miktarı: 20.442 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %39,5
Vade Bitiş Tutarı: 823.548 TL
Net Kar: 23.548 TL
ING Türkiye
Faiz Oranı: %51
Vade Sonunda Elde Edilen Tutar: 830.404 TL
Kazanç: 30.404 TL
Türkiye Finans Katılım Bankası
Kâr Payı Oranı: %53
Vade Sonu Tutarı: 831.597 TL
Net Getiri: 31.597 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %48,5
Vade Sonu Hesap Bakiyesi: 828.914 TL
Net Kazanç: 28.914 TL
QNB Finansbank
Faiz Oranı: %51
Vade Sonunda Toplam Tutar: 830.404 TL
Net Kazanç: 30.404 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %52
Vade Sonu Tutar: 831.001 TL
Elde Edilen Net Gelir: 31.001 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %50
Vade Bitiş Bakiyesi: 829.808 TL
Net Kazanç: 29.808 TL
Akbank
Faiz Oranı: %49
Vade Sonu Tutar: 829.212 TL
Net Getiri: 29.212 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %49
Vade Sonunda Toplam Tutar: 829.212 TL
Elde Edilen Gelir: 29.212 TL
Kaynak: Haber Merkezi