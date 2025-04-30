Starbucks'ın Küresel Satışları Düştü

Starbucks, 2025 mali yılının ikinci çeyreğinde küresel satışlarının yüzde 1 azaldığını açıkladı. Şirketin kârı yüzde 50'den fazla düşerken, hisse başına kâr da 34 sente geriledi. Gelirde sınırlı artış olsa da sonuçlar beklentilerin altında kaldı. Kahve zinciri, boykotların etkisiyle beş çeyrektir düşüş yaşıyor.

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Starbucks'ın Küresel Satışları Düştü

ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın küresel satışları, ocak-mart döneminde yüzde 1 azaldı.

Mali takviminde 30 Mart'ta sona eren üç aylık dönemi 2025 mali yılının ikinci çeyreği olarak kabul eden kahve zinciri Starbucks, bilançosunu yayımladı.

Buna göre, Starbucks'ın küresel karşılaştırılabilir mağaza satışları söz konusu dönemde yüzde 1 azaldı. Şirketin karşılaştırılabilir mağaza satışları, Kuzey Amerika'da yüzde 1, ABD'de yüzde 2 düştü. Starbucks'ın uluslararası karşılaştırılabilir mağaza satışları ise yüzde 2 artarken, Çin'deki satışları yatay seyretti.

KÂRI BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Kahve zincirinin geliri, 30 Mart'ta sona eren üç aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,3 artışla 8,76 milyar dolara yükseldi. Şirketin kârı ise aynı dönemde yüzde 50,3 azalışla 384,2 milyon dolara geriledi.

Kahve zincirinin hisse başına kârı ise 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 50 azalarak 34 sente indi. Starbucks'ın geliri ve kârı bu dönemde piyasa beklentilerinin altında kaldı.

ART ARDA BEŞİNCİ ÇEYREKTE DÜŞÜŞ

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan şirketlerden biri olan Starbucks, küresel satışlarında art arda beşinci çeyrekte düşüş bildirdi.​​​​​​​

Kahve zinciri, 2023'ün ekim-aralık döneminde, kısmen Orta Doğu'daki mağazalardaki satışların olumsuz etkisiyle yıllık satış tahminini aşağıya çekmişti.

Şirketin geliri, geçen yıl ocak-mart döneminde yüzde 2 azalırken, küresel satışları yüzde 4 azalışla 2020 sonundan bu yana ilk düşüşünü kaydetmişti. Starbucks, küresel satışlarının geçen yıl nisan-haziran döneminde yüzde 3, temmuz-eylül döneminde yüzde 7 ve ekim-aralık döneminde yüzde 4 azaldığını bildirmişti.

Kaynak: AA

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