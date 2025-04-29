Yağmur Altında Upuzun Kuyruk! Ucuz Simit ve Çay İçin Saatlerce Beklediler

Giderek katlanan hayat pahalılığına karşı vatandaşın gelirinin yeterli oranda iyileştirilmemesi nedeniyle geçim sıkıntısı derinleşiyor. Özellikle daha uygun fiyata yiyecek almak isteyen vatandaşların girdiği kuyruklar sık sık gündeme gelirken, Konya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BÜFEM noktalarında 5 liradan satışa sunulan simit ve çay için vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu. Simit kuyruğunda yaşanan yoğunluk sabahtan öğle saatlerine kadar sürdü.

Kuyrukta bekleyen emekli bir vatandaş, maaşlarının çok düşük olduğunu belirtip "Yani ta 30 sene çalışmışız, 36 sene çalışmışız. Aldığımız 16 bin lira para, çok düşük" diyerek mevcut maaşlarıyla geçinemediklerini vurguladı.

'REZİLLİKTEN BAŞKA BİR ŞEY YOK'

Kuyrukta bekleyen başka bir vatandaş da şöyle konuştu:

"Simit kuyruğu, ayran, bu işte... Rezillik, başka bir şey yok. Hayat pahalı pahalılığı her yerde var. Olmayan bir şey değil ki. Ona yapacak bir şey yok. Vallahi bu Türkiye'nin kaderi diyoruz. Başka bir şey değil. Paramızla rezil oluyoruz. Sabah 10’da geliyorsun, 'simit yok' diyor. Vatandaş saat 2 saat burada bekletiyorlar. Diğer yerlere nazaran uygun mu fiyatı? Uygun. 5 TL burada, öbür tarafta 13 TL."

'ÇİFTÇİYİM VE EMEKLİYİM AMA GEÇİNEMİYORUM'

Kuyrukta sıra bekleyen bir çiftçi de "Simit kuyruğu bekliyoruz ne bekleyeyim ki emekliyim. Ben gerçi çiftçiyim de ben geçinemiyorum işte zor biraz. Çiftçilik de zor şimdi. Para etmiyor. Ondan sonra bir ekmek 12 TL, bir kilo buğday 8 TL. Hadi içinden çık bakalım. Gübrenin tonu 25 bin TL. Ondan sonra mazot pahalı 50 liraya yakın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA