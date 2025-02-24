Starbucks Binlerce Kişiyi İşten Çıkaracak

Starbucks, yeni Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Brian Niccol'ün operasyonları düzene koymasının ardından küresel çapta toplamda 1100 kurumsal şirket çalışanını işten çıkarmayı planlıyor. Reuters'ın haberine göre Pazartesi günü çalışanlara mektup gönderen Niccol, şirketin Salı günü gün ortasına kadar işten çıkarılacak çalışanları bilgilendireceğini bilgilendirildi. Niccol konuya ilişkin çalışanlara gönderdiği mektubunda "Amacımız daha verimli çalışmak, hesap verebilirliği artırmak, karmaşıklığı azaltmak ve daha iyi entegrasyon sağlamaktır" dedi.

Dünya çapında ana şirkete bağlı 16 bin kurumsal çalışanı bulunan Starbucks'ın bu sayıya depo personeli gibi süreçten etkilenmeyen çalışanların da dahil edildiği belirtiliyor. Şirketten yapılan açıklamada ise şirketin mağazalarındaki baristaların işten çıkarmalara dahil olmadığı da vurgulandı.

Niccol, Ocak ayında açıklama yapmış ve işten çıkarmaların olacağının sinyalini vermişti. Niccol, yaptığı açıklamada kurumsal işten çıkarmaların Mart ayı başında duyurulacağını söylemişti. Niccol açıklamasında, "Büyüklüğümüz ve yapımız; çok fazla katman, küçük ekip yöneticileri ve işi koordine etmeye odaklanan rollerle bizi yavaşlatabilir" demişti. Niccol aynı zamanda Starbucks menüsündeki ürünleri azaltma ve kalabalıkla daha iyi başa çıkabilmek için sipariş algoritmalarını denendiğini de ifade etmişti.

Kaynak: Haber Merkezi