Starbucks'ta Büyük Kriz: Türkiye'de Yüzlerce Şubesi Olan Dev Kahve Zinciri İflas mı Ediyor?
Türkiye'de yüzlerce şubesi bulunan ABD merkezli dev kahve zinciri Starbucks, küçülmeye gidiyor. Şirketin CEO'su işten çıkarmaların yapılacağını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks, kurumsal yapısını yeniden düzenlemek amacıyla işten çıkarmalara başlayacak. ABD merkezli şirket, mart ayında başlayacak bu süreçte özellikle destek ekiplerinde çalışanları etkileyecek, baristalar işten çıkarmalardan etkilenmeyecek. Şirketin CEO'su Brian Niccol, yaptığı açıklamada şirketin geçen yıl başlattığı yeniden yapılanma planı kapsamında bu adımı atmak zorunda kaldıklarını belirtti.
STARBUCKS KÜÇÜLMEYE GİDİYOR
Niccol açıklamasında, geçen yıl eylül ayında şirketi canlandırma planını paylaştıklarını belirterek, yapmaları gereken daha çok iş olmasına rağmen kaydedilen ilerlemeden memnun olduğunu ifade etti. İlk çalışmaların ABD ve Kanada'daki şubelere odaklandığına dikkat çeken Niccol, işi küresel olarak dönüştürmeye çalışırken, dünya genelindeki destek ekiplerinin rolü, yapısı ve büyüklüğünü de incelemeleri gerektiğini anlattı.
Niccol, "Ne yazık ki ileriye dönük olarak işten çıkarmalar yapacağımızı ve destek ekiplerimizi küçülteceğimizi öngörüyorum. Bu çalışma mağaza içi ekiplerimizi veya mağaza saatlerine yaptığımız yatırımları etkilemeyecek. Değişiklikleri mart ayı başında bildireceğiz." dedi.
TÜRKİYE'DE NE OLACAK?
Starbucks Türkiye, faaliyetlerini Alshaya Group aracılığıyla sürdürüyor ve yaklaşık 7.600 çalışanı bulunuyor. Türkiye’de 685 Starbucks mağazası bulunuyor. Bunların dokuz tanesi drive-thru formatında, 13 tanesi ise reserve mağaza şeklinde. Şirketin Türkiye'deki mağazalarında çalışan baristalar, bu küçülmeden etkilenmeyecek. Ancak, küresel çaptaki bu değişim, Türkiye'deki operasyonları dolaylı olarak etkileyebilir.