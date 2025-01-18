Starbucks'ta Büyük Kriz: Türkiye'de Yüzlerce Şubesi Olan Dev Kahve Zinciri İflas mı Ediyor?

STARBUCKS KÜÇÜLMEYE GİDİYOR

Niccol açıklamasında, geçen yıl eylül ayında şirketi canlandırma planını paylaştıklarını belirterek, yapmaları gereken daha çok iş olmasına rağmen kaydedilen ilerlemeden memnun olduğunu ifade etti. İlk çalışmaların ABD ve Kanada'daki şubelere odaklandığına dikkat çeken Niccol, işi küresel olarak dönüştürmeye çalışırken, dünya genelindeki destek ekiplerinin rolü, yapısı ve büyüklüğünü de incelemeleri gerektiğini anlattı.