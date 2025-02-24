Apple ABD’ye 500 Milyar Dolarlık Yatırım Yapacak

Şirketten yapılan açıklamada, Michigan, Texas, California, Arizona, Nevada, Iowa, Oregon, Kuzey Carolina ve Washington’daki ekip ve tesislerin geliştirilmesi planlandığı belirtildi. Ayrıca, Texas’ta yeni bir fabrika kurma ve yapay zeka ile silikon mühendisliğine yönelik yatırımların artırılması da projeler arasında yer alıyor.

Apple’ın bu yatırım kararı, şirket tarihindeki en büyük "harcama taahhüdü" olarak kaydedildi. Şirketin geleceğe yönelik bu stratejik hamlesi, Amerikan ekonomisi ve teknoloji sektörüne önemli bir katkı sağlamayı hedefliyor.

Apple CEO’su Tim Cook, açıklamada Amerikan yenilikçiliğine olan inançlarını vurgulayarak, “Amerikan inovasyonlarının tarihinde olağanüstü yeni bir bölüm yazmaya yardımcı olmak için bu ülkedeki insanlar ve şirketlerle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

TRUMP’TAN APPLE’A TEŞEKKÜR

ABD Başkanı Donald Trump, Apple’ın duyurusunun ardından sosyal medya platformu Truth üzerinden yaptığı açıklamada, “Apple, ABD’ye 500 milyar dolarlık rekor bir yatırım duyurdu. Nedeni ise yaptığımız şeye olan inançlarıdır ki bu olmasaydı 10 cent bile yatırım yapmazlardı. Tim Cook ve Apple’a teşekkürler!” dedi. Trump, 21 Şubat’ta Tim Cook ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Apple’ın yüz milyarlarca dolar yatırım yapacağını belirtmişti.

Kaynak: AA