Altında Erime Devam Ediyor: Gram ve Çeyrek Altında Son Durum

Altın fiyatlarındaki düşüş 30 Nisan sabahında da devam etti. Gram altın 4.092 TL, ons altın ise 3.312 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Düşüşte ABD'den gelen ılımlı açıklamaların etkili olduğu belirtiliyor. Yatırımcılar, altındaki yön arayışını dikkatle izliyor.

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Altında Erime Devam Ediyor: Gram ve Çeyrek Altında Son Durum

Altın fiyatlarındaki gerileme yeni günde de devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump’ın piyasalarda tansiyonu düşüren açıklamaları ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın ılımlı mesajları, altın fiyatlarının rekor seviyelerden geri çekilmesine neden olmuştu.

Altında Erime Devam Ediyor: Gram ve Çeyrek Altında Son Durum - Resim : 1

30 Nisan Çarşamba sabahı altına yatırım yapanlar, “Gram altın ne kadar?”, “Altın düşmeye devam edecek mi?” gibi sorularla piyasaları yakından takip ediyor.

ALTINDA SON DURUM

Güne negatif bir seyirle başlayan gram altın, yüzde 0,32 düşüşle alışta 4.091 TL, satışta ise 4.092 TL seviyesinde işlem görüyor.

Altında Erime Devam Ediyor: Gram ve Çeyrek Altında Son Durum - Resim : 2

Güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın 4.092,85 TL
Çeyrek altın 6.784,00 TL
Tam altın 26.946,22 TL
Cumhuriyet altını 27.031,00 TL
Gremse altın 67.572,20 TL
ONS altın 3.312,43 dolar

Kaynak: Haber Merkezi

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