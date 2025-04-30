Altında Erime Devam Ediyor: Gram ve Çeyrek Altında Son Durum

Altın fiyatlarındaki gerileme yeni günde de devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump’ın piyasalarda tansiyonu düşüren açıklamaları ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın ılımlı mesajları, altın fiyatlarının rekor seviyelerden geri çekilmesine neden olmuştu.

30 Nisan Çarşamba sabahı altına yatırım yapanlar, “Gram altın ne kadar?”, “Altın düşmeye devam edecek mi?” gibi sorularla piyasaları yakından takip ediyor.

ALTINDA SON DURUM

Güne negatif bir seyirle başlayan gram altın, yüzde 0,32 düşüşle alışta 4.091 TL, satışta ise 4.092 TL seviyesinde işlem görüyor.

Güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın 4.092,85 TL

Çeyrek altın 6.784,00 TL

Tam altın 26.946,22 TL

Cumhuriyet altını 27.031,00 TL

Gremse altın 67.572,20 TL

ONS altın 3.312,43 dolar

Kaynak: Haber Merkezi