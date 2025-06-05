Altın Zirveyi Gördü: Alım Fırsatı Kapıda mı?

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Geçtiğimiz hafta zaman zaman geri çekilmeler yaşansa da, bu hafta altın yatırımcısının yüzü güldü. Özellikle gram altın, haftanın ilk gününden itibaren güçlü duruşunu sürdürerek 4 bin lira seviyesinin oldukça üzerinde işlem görüyor.

Son haftalarda 4.500 TL sınırına kadar yaklaşan gram altın, dünden bu yana 4.200 TL seviyesinin üstünde kalmayı başardı. Bu rakamlar, son dönemdeki dalgalı sürecin ardından yeniden eski yüksek seviyelere dönüş anlamına geliyor.

5 Haziran 2025 Perşembe – Altın Fiyatları:

Gram Altın (TL):

Alış: 4.302,32 TL

Satış: 4.302,80 TL

Günlük değişim: %1,31

Çeyrek Altın:

Alış: 6.969,00 TL

Satış: 7.063,00 TL

Günlük değişim: %1,35

Ons Altın (USD):

Alış: 3.395,16 $

Satış: 3.395,55 $

Günlük değişim: %0,68

ALTIN İÇİN ALIM FIRSATI KAPIDA MI?

Uluslararası bankacılık devi Standard Chartered, ons altının 3.100 dolar seviyelerine gerilemesi halinde gram altının da 3.987 TL’ye kadar çekilebileceğini öngörüyor. Bu fiyat düzeyi, Türkiye’deki birçok piyasa uzmanının "alım için uygun seviye" olarak işaret ettiği nokta.

Yatırımcılar için bu kısa süreli geri çekilmenin potansiyel bir fırsat sunabileceği konuşulurken, piyasa analistleri ise mevcut durumu güçlü yükselişlerin ardından gelen kısa vadeli bir duraklama olarak değerlendiriyor.

Analizlere göre, 2022’den bu yana altın fiyatları özellikle büyük alıcıların hassasiyetlerine göre şekilleniyor. Bu nedenle dönemsel yatay hareketlerin normal karşılanması gerektiği vurgulanıyor.

'YÜKSELİŞ DEVAM EDEBİLİR'

Chartered'ın raporuna göre, merkez bankalarının hızlanan altın alımları ile birlikte önümüzdeki 6 ila 12 aylık süreçte ons altının 3.500 dolar seviyesine çıkabileceği öngörülüyor. Bu da gram altın fiyatlarında yeniden yukarı yönlü bir trendin başlaması anlamına geliyor.

Bankalar müşterilerini, özellikle uzun vadeli düşünülerek yapılan altın yatırımlarının ilerleyen aylarda kazanç getirebileceği konusunda uyarıyor.

*Bu içerik yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.

Kaynak: Haber Merkezi