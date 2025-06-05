Altın Zirveyi Gördü: Alım Fırsatı Kapıda mı?

Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, Türkiye’de altın fiyatlarında sert hareketlere neden oldu. Yeni haftaya güçlü bir giriş yapan gram altın, gün içinde yukarı yönlü bir seyir izleyerek dikkatleri üzerine çekti.

Son Güncelleme:
Altın Zirveyi Gördü: Alım Fırsatı Kapıda mı?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Geçtiğimiz hafta zaman zaman geri çekilmeler yaşansa da, bu hafta altın yatırımcısının yüzü güldü. Özellikle gram altın, haftanın ilk gününden itibaren güçlü duruşunu sürdürerek 4 bin lira seviyesinin oldukça üzerinde işlem görüyor.

Son haftalarda 4.500 TL sınırına kadar yaklaşan gram altın, dünden bu yana 4.200 TL seviyesinin üstünde kalmayı başardı. Bu rakamlar, son dönemdeki dalgalı sürecin ardından yeniden eski yüksek seviyelere dönüş anlamına geliyor.

Altın Zirveyi Gördü: Alım Fırsatı Kapıda mı? - Resim : 1

5 Haziran 2025 Perşembe – Altın Fiyatları:
Gram Altın (TL):
Alış: 4.302,32 TL
Satış: 4.302,80 TL
Günlük değişim: %1,31

Çeyrek Altın:
Alış: 6.969,00 TL
Satış: 7.063,00 TL
Günlük değişim: %1,35

Ons Altın (USD):
Alış: 3.395,16 $
Satış: 3.395,55 $
Günlük değişim: %0,68

Altın Zirveyi Gördü: Alım Fırsatı Kapıda mı? - Resim : 2

ALTIN İÇİN ALIM FIRSATI KAPIDA MI?

Uluslararası bankacılık devi Standard Chartered, ons altının 3.100 dolar seviyelerine gerilemesi halinde gram altının da 3.987 TL’ye kadar çekilebileceğini öngörüyor. Bu fiyat düzeyi, Türkiye’deki birçok piyasa uzmanının "alım için uygun seviye" olarak işaret ettiği nokta.

Yatırımcılar için bu kısa süreli geri çekilmenin potansiyel bir fırsat sunabileceği konuşulurken, piyasa analistleri ise mevcut durumu güçlü yükselişlerin ardından gelen kısa vadeli bir duraklama olarak değerlendiriyor.

Analizlere göre, 2022’den bu yana altın fiyatları özellikle büyük alıcıların hassasiyetlerine göre şekilleniyor. Bu nedenle dönemsel yatay hareketlerin normal karşılanması gerektiği vurgulanıyor.

Altın Zirveyi Gördü: Alım Fırsatı Kapıda mı? - Resim : 3

'YÜKSELİŞ DEVAM EDEBİLİR'

Chartered'ın raporuna göre, merkez bankalarının hızlanan altın alımları ile birlikte önümüzdeki 6 ila 12 aylık süreçte ons altının 3.500 dolar seviyesine çıkabileceği öngörülüyor. Bu da gram altın fiyatlarında yeniden yukarı yönlü bir trendin başlaması anlamına geliyor.

Bankalar müşterilerini, özellikle uzun vadeli düşünülerek yapılan altın yatırımlarının ilerleyen aylarda kazanç getirebileceği konusunda uyarıyor.

*Bu içerik yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.

Bayram Trafiğinde Sürücülere Uyarı: Radar Noktaları Belli Oldu! Ceza Yemeden Kontrol EdinBayram Trafiğinde Sürücülere Uyarı: Radar Noktaları Belli Oldu! Ceza Yemeden Kontrol EdinEkonomi

HAZİRAN 2025 KİRA ARTIŞ ORANI: Konut ve İşyerlerinde Zam Oranı Ne Kadar Oldu? Kira Artışı Nasıl Hesaplanır?HAZİRAN 2025 KİRA ARTIŞ ORANI: Konut ve İşyerlerinde Zam Oranı Ne Kadar Oldu? Kira Artışı Nasıl Hesaplanır?Ekonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Altın fiyatları Gram Altın
Son Güncelleme:
Yeşilçam'ın Emektar İsmi Mehmet Uğur'dan Kahreden Haber Yeşilçam'ın Emektarından Kahreden Haber
Bankacılık Sektörünün Mevduatı 23,1 Trilyon Lirayı Aştı Bankacılık Sektörünün Mevduatı 23,1 Trilyon Lirayı Aştı
Midelere Büyük Tuzak! Et Ürünlerinde Hile Yapan Firmaların Maskesi Düştü, İşte O Liste… Midelere Büyük Tuzak! Et Ürünlerinde Hile Yapan Firmaların Maskesi Düştü, İşte O Liste…
KKM Bakiyesi 576 Milyar Liraya Geriledi KKM Bakiyesi 576 Milyar Liraya Geriledi
ÇOK OKUNANLAR
Bankaya 500 Bin Lira Koyan 32 Günlük Mevduatta Kaç Para Alıyor? Bankaya 500 Bin Lira Koyan 32 Günlük Mevduatta Kaç Para Alıyor?
Gram Altın Birden 5 Bin Lira Olacak! Altın Sektörünün Lokomotifi Net Tarih Verdi Gram Altın Birden 5 Bin Lira Olacak! Altın Sektörünün Lokomotifi Net Tarih Verdi
Borusan Otomotiv Teke Düşürdü Borusan Otomotiv Teke Düşürdü
İslam Memiş Kara Haberi Verdi: Yok Olacak İslam Memiş Kara Haberi Verdi: Yok Olacak
Ford Otosan, Türk Traktör, Tofaş.... Borsada Otomotiv Karnesi Ortaya Çıktı: En Çok Değer Kazanan ve Kaybedenler Belli Oldu Ford Otosan, Türk Traktör, Tofaş.... Borsada Otomotiv Karnesi Ortaya Çıktı