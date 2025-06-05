Bankacılık Sektörünün Mevduatı 23,1 Trilyon Lirayı Aştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre, bankacılık sektöründe toplam mevduat hacmi 30 Mayıs ile sona eren haftada 108 milyar 251 milyon lira artış gösterdi. Böylece sektörün toplam mevduatı 23 trilyon 150 milyar 283 milyon liraya ulaştı.

Bankacılık Sektörünün Mevduatı 23,1 Trilyon Lirayı Aştı
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Söz konusu haftada Türk lirası cinsinden mevduatlar yüzde 0,5 artarak 12 trilyon 780 milyar liraya yükseldi. Buna karşın, döviz cinsinden mevduatlar yüzde 0,1 oranında azalarak 7 trilyon 480 milyar liraya geriledi. Bankalarda tutulan toplam yabancı para mevduatı ise 229,3 milyar dolar seviyesinde kaydedildi. Bu tutarın 191,8 milyar doları yurt içinde yerleşik hesap sahiplerine ait oldu. Parite etkisinden arındırıldığında, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarında 523 milyon dolarlık bir düşüş yaşandı.

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE YÜZDE 2,3'LÜK ARTIŞ

Yurt içi yerleşiklerin tüketici kredilerinde de artış gözlendi. Geçen hafta tüketici kredileri yüzde 2,3 artarak 4 trilyon 488 milyar liraya çıktı. Bu kredilerin 575 milyar lirası konut, 61,5 milyar lirası taşıt, 1 trilyon 671 milyar lirası ihtiyaç ve 2 trilyon 180 milyar lirası bireysel kredi kartlarından oluştu.

KREDİ HACMİ 18,3 TRİLYON LİRAYI AŞTI

Öte yandan bankacılık sektörünün, TCMB dahil toplam kredi hacmi de aynı hafta içinde 265 milyar 921 milyon lira artışla 18 trilyon 339 milyar 701 milyon liraya ulaştı. Böylece kredi tarafındaki büyüme, mevduattaki artışla birlikte sektörün finansal hacminde yukarı yönlü ivmenin sürdüğünü gösterdi.

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Kaynak: AA

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