KKM Bakiyesi 576 Milyar Liraya Geriledi

Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları'ndaki (KKM) çözülme eğilimi devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, KKM bakiyesi 30 Mayıs itibarıyla 8 milyar 432 milyon lira azalarak 576 milyar 226 milyon liraya geriledi. Böylece KKM’nin toplam mevduat içindeki payı yüzde 2,61 seviyesine düştü.

KKM Bakiyesi 576 Milyar Liraya Geriledi
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Söz konusu dönemde bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 242 milyar 603 milyon lira artışla 18 trilyon 898 milyar 506 milyon liraya yükseldi. Önceki hafta bu rakam 18 trilyon 655 milyar 903 milyon lira seviyesindeydi.

MEVDUATLAR 22 TRİLYON LİRAYI AŞTI

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı da artış eğilimini sürdürdü. Bankalar arası dahil olmak üzere toplam mevduat geçen hafta 77 milyar 50 milyon lira artarak 22 trilyon 95 milyar 597 milyon liraya çıktı.

TÜKETİCİ KREDİLERİ VE KREDİ KARTLARI YÜKSELİŞTE

Tüketici kredilerinin toplam tutarı 30 Mayıs itibarıyla 25 milyar 859 milyon liralık artışla 2 trilyon 312 milyar 738 milyon liraya ulaştı. Bu kredilerin 575 milyar 645 milyon lirası konut, 61 milyar 573 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 675 milyar 521 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Aynı haftada taksitli ticari kredilerde de 72 milyar 920 milyon liralık artış gözlemlendi. Böylece toplam tutar 2 trilyon 711 milyar 978 milyon liraya çıktı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 3,6 artarak 2 trilyon 180 milyar 624 milyon liraya ulaştı. Bu tutarın 730 milyar 197 milyon lirası taksitli, 1 trilyon 450 milyar 428 milyon lirası taksitsiz borçlardan oluştu.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR VE ÖZ KAYNAKLARDA YÜKSELİŞ

30 Mayıs haftasında takipteki alacaklar da yükseldi. 6 milyar 560 milyon lira artışla 407 milyar 376 milyon liraya çıkan bu tutarın 298 milyar 971 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları ise aynı dönemde 5 milyar 729 milyon liralık artışla 3 trilyon 897 milyar 150 milyon liraya ulaştı.

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Kaynak: AA

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