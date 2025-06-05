HAZİRAN 2025 KİRA ARTIŞ ORANI: Konut ve İşyerlerinde Zam Oranı Ne Kadar Oldu? Kira Artışı Nasıl Hesaplanır?

EV SAHİPLERİ VE KİRACILAR NE YAPMALI?

Haziran ayında sözleşme yenileme dönemi gelen kiracılar için yüzde 45,80'lik artış yasal sınırdır. Ev sahipleri, bu oranı aşamadıkları gibi; kiracılar da bu oranın altında bir artışta anlaşarak sözleşme yenileyebilir. Yasal sınırlar dahilinde yapılan kira güncellemeleri, hem kiracı hem de ev sahibi haklarını koruma altına alır.