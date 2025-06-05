HAZİRAN 2025 KİRA ARTIŞ ORANI: Konut ve İşyerlerinde Zam Oranı Ne Kadar Oldu? Kira Artışı Nasıl Hesaplanır?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Haziran 2025 tarihinde Mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamlarını kamuoyuyla paylaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
TÜİK tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda, Haziran ayında konut ve işyerlerine yapılacak kira artış oranı da netleşmiş oldu. Kiracılar ve ev sahipleri, yasal artış sınırını belirleyen güncel TÜFE 12 aylık ortalamasını merak ediyordu.
TÜRK BORÇLAR KANUNU'NA GÖRE KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANIR?
Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesi uyarınca, konut kiralarındaki zam oranı TÜFE’nin 12 aylık ortalamasını geçemez. Bu oran aynı zamanda işyeri kiralamalarında da temel alınarak hesaplama yapılır.
MAYIS 2025 ENFLASYON VERİLERİ
TÜİK’in yayımladığı resmi verilere göre;
Aylık enflasyon: %1,53
Yıllık enflasyon: %35,41
2025 Ocak-Mayıs dönemi enflasyon: %15,09
12 aylık TÜFE ortalaması: %45,80
Bu verilere göre, Haziran 2025 kira zammı tavanı yüzde 45,80 olarak belirlenmiş oldu.
HAZİRAN 2025 KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIR?
Kira artış hesabı yapılırken, TÜFE’nin 12 aylık ortalaması baz alınır. Bu oran, 2025 Haziran ayı için %45,80 oldu. İşte örnek bir hesaplama:
Mevcut Kira Tutarı: 15.000 TL
Artış Oranı: %45,80
Zam Tutarı: 6.870 TL
Yeni Aylık Kira: 21.870 TL
Yıllık Toplam Kira: 262.440 TL
EV SAHİPLERİ VE KİRACILAR NE YAPMALI?
Haziran ayında sözleşme yenileme dönemi gelen kiracılar için yüzde 45,80'lik artış yasal sınırdır. Ev sahipleri, bu oranı aşamadıkları gibi; kiracılar da bu oranın altında bir artışta anlaşarak sözleşme yenileyebilir. Yasal sınırlar dahilinde yapılan kira güncellemeleri, hem kiracı hem de ev sahibi haklarını koruma altına alır.
HAZIRAN KİRA ARTIŞ ORANI %45.80 OLDU
Özetle, TÜFE verilerine göre 2025 yılı Haziran ayında uygulanabilecek azami kira zammı %45,80 olarak belirlenmiştir. Bu oran, hem konut hem de iş yeri kiralamaları için geçerlidir. Zam dönemi gelen tarafların, bu orana uygun bir artış planlaması yapması gerekmektedir.