Ünlü piyasa analistinden yatırım ipuçlarını açıkladı

Turşucu, yatırımcılara yönelik hazırladığı Borfin'deki ücretsiz eğitiminde, doğru yatırım yapmanın püf noktalarını ayrıntılarıyla paylaşıyor. Eğitim herkesin ulaşımına açık bir şekilde Borfin internet sitesinde yayınlanıyor.

UCUZ ŞİRKETLER

Eğitimde, ucuz şirketleri tespit etmek için izlenmesi gereken adımları detaylı bir şekilde anlatıyor. Turşucu, yatırımcılara finansal oranların nasıl kullanılması gerektiğini kapsamlı bir biçimde açıklıyor. Özellikle PD/DD oranının, sıkça kullanılan F/K oranı ile özsermaye karlılığının ayrılmaz bir sonucu olduğunu belirtiyor. Bu bağlamda, yatırımcıların doğru analiz yapabilmeleri için hangi oranlara dikkat etmeleri gerektiğini vurguluyor.

Turşucu, bu eğitimle yatırımcılara daha bilinçli ve etkili kararlar almanın yollarını sunmayı amaçlıyor. Eğitimde, çeşitli örnekler ve pratik uygulamalarla teorik bilgilerin pekiştirilmesi sağlanıyor.