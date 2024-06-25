Dolar kuru tüm zamanların rekorunu kırdı, rakam değişti!

Son dakika haberi... Piyasalarda enflasyon endişesi hakim görüş olarak kalmaya devam ederken dolar kuru, tüm zamanların rekorunu kırdı. Böylece dolar kurunda rakam değişerek 33 TL'yi gördü.

Son Güncelleme:
Dolar kuru tüm zamanların rekorunu kırdı, rakam değişti!

Yüksek seyreden enflasyon TL'nin negatif getirisine yol açarken, piyasalar hareketlendi.

Enflasyon endişesiyle yükselişe geçen dolar kuru 33 TL seviyesini görerek rekor tazeledi.

GÖZLER FED'DE

Öte yandan küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin sürmesiyle karışık bir seyir izleniyor.

Dolar kuru tüm zamanların rekorunu kırdı, rakam değişti! - Resim : 1

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 74 ve kasımda yüzde 90'da bulunuyor. Olası bir faiz indiriminin ardından bankanın ikinci kez faiz indirimine gitme ihtimali ise aralıkta yüzde 90 ile fiyatlanıyor.

Uzmanı açıkladı: Merkez Bankası'nın dolar kuru ve enflasyon tahmini ne kadar inandırıcı?Uzmanı açıkladı: Merkez Bankası'nın dolar kuru ve enflasyon tahmini ne kadar inandırıcı?Ekonomi

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Dolar Dolar kuru
Son Güncelleme:
Nvidia’nın 430 milyar doları eridi Nvidia’nın 430 milyar doları eridi
Konut fiyatları hız kesti, son 2,5 yılın en yavaş artışı kaydedildi! Konut fiyatları hız kesti, son 2,5 yılın en yavaş artışı kaydedildi!
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Kanal D'nin en iddialı dizileri arasında gösteriliyordu! Erken final mi yapacak? Kanal D'nin en iddialı dizileri arasında gösteriliyordu! Erken final mi yapacak?
Tasarruf tedbirleri bir kez daha delindi: TCDD 13 lüks aracı 10,1 milyon TL bedelle kiraladı! TCDD 13 lüks aracı 10,1 milyon TL bedelle kiraladı!
Tarihi dokusuyla dikkat çeken ülke! Üstelik Türkiye'den vizesiz seyahat mümkün Tarihi dokusuyla dikkat çeken ülke! Üstelik Türkiye'den vizesiz seyahat mümkün
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 11 ile uyarı! Gök gürültülü sağanak bekleniyor Gök gürültülü sağanak bekleniyor
Benzin ve motorine dev zam geldi! Tabelalar değişti Benzin ve motorine dev zam geldi
Koray Aydın ve ekibi İYİ Parti'den istifa ediyor: "Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanlığı için çalışacaklar" İYİ Parti'yi sarsacak istifada Mansur Yavaş iddiası!
Milyonlarca emeklinin beklediği haber... Emekli maaş zammında kulislerde konuşulan rakam sızdı Emekli maaş zammında kulislerde konuşulan rakam sızdı
Kulis I Bahçeli, Erdoğan'a şart koydu: MHP'li kadrolar tasfiye edilirse 'erken seçim' çağrısı yapacak Kulis: Bahçeli, Erdoğan'a şart koydu