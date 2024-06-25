Konut fiyatları hız kesti, son 2,5 yılın en yavaş artışı kaydedildi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, nisan ayında konut fiyatları yıllık yüzde 48,42 arttı. Böylece konut fiyatları Ekim 2021'den bu yana en yavaş artışı kaydetti.

Konut fiyatları hız kesti, son 2,5 yılın en yavaş artışı kaydedildi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 Nisan ayın konut fiyat endeksi verilerini açıkladı.

Merkez Bankası verilerine göre, konut fiyatlarında yıllık artış yüzde 48,42 olarak kaydedildi. Böylece konut fiyatları Ekim 2021'den bu yana en yavaş artışı kaydetti.

AYLIK ARTIŞ YÜZDE 2,24 OLARAK KAYDEDİLDİ

Nisan ayında konut fiyatlarında aylık artış ise yüzde 2,24 olarak kaydedildi. TCMB endeksine göre Nisan ayında reel olarak yüzde 13,3 oranında gerileme görüldü.

Konut fiyatları hız kesti, son 2,5 yılın en yavaş artışı kaydedildi! - Resim : 1

KONUT FİYATLARINDA EN ÇOK ARTIŞ İSTANBUL'DA

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,1 3,0 ve 1,9 oranlarında artış gözlemlendi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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